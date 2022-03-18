Kepez'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Kepez'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı etkinliği düzenlendi

18.03.2022 16:02
Kepez'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı etkinliği düzenlendi

Antalya Kepez Ersoy Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Antalya Kepez Ersoy Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, fuara katılarak, öğrencilerle bir araya geldi. Stantları gezen Tütüncü, öğrencileri, Dokumapark'taki Antalya Bilim Merkezi'nde 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde düzenlenecek BİLİMFEST'e davet etti.

Ardından okuldaki kütüphane açılışına katılan Tütüncü, kütüphaneye sağladıkları kitap desteğinin devam edeceğini bildirdi. Tütüncü, kütüphaneye gelip, öğrencilerle kitap okuma etkinliği de yapacağını belirtti.

Öğretmen ve öğrenciler de Tütüncü'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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Hakan Tütüncü, Bilim Fuarı, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kepez'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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