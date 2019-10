Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi tarafından gerçekleştirilen "TÜBİTAK Bilim Fuarı" Sergisi'nin açılışına katılarak, öğrencilerin geleceğe ışık tutacak projelerini inceledi.



TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi Kepez'de açıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi bünyesinde gerçekleştirilen TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisinin açılışına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak katıldı. Tarih, resim, teknoloji ve araştırma projelerinin yer aldığı serginin açılışında öğrencilere seslenen Başkan Tütüncü, Kepez'in ilk ve tek fen lisesinin gerçekleştirdiği etkinlikte eğitime verdikleri katkının altını çizdi. Tütüncü, "Kepez 2012-1013 yıllarında eğitimde önemli mesafeler kaydederken, buraya güzel bir fen lisesi lazım diyerek yola koyulduk. Buranın yapımı konusunda yoğun bir uğraş göstererek, 2014 yılında bu araziyi tahsis etmek suretiyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte 2017 yılında bu eğitim kurumunu hayata geçirdik. Nitelikli eğitim kurumları olarak özel program takip eden liselerin de bölgemize kazandırılması gerekiyordu ve bunun için çabaladık. " dedi.



17 okul, 300 öğrenci katıldı



"Adeta bir bahçeyi kurmuş, o bahçeye emek verip, meyve almış bir çiftçinin gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz" diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, "Burada müzikle, bilimle ilgilenen birçok öğrencimizi görüyoruz. Eğitime olan aşkımız her gün daha da büyüyor. Çok daha güzel günlerde, gençlerimizle daha nice başarılı yarınlarda birlikte olmayı diliyorum." diye konuştu. Konuşmasının ardından 17 okuldan 300 öğrencinin katıldığı serginin açılış kurdelesini kesen Başkan Tütüncü, Kepez Belediyesi Meclis üyeleri ile birlikte farklı alanlarda proje ve eserleri kapsayan sergiyi inceledi. Tarih, bilim, teknoloji, müzik ve resim gibi alanlarla araştırma ve projelerini sergileyen öğrencilerin geleceğe ışık tutacak eserleri Tütüncü'den tam not aldı. Her bir projeyi ayrı ayrı inceleyen Tütüncü, başarılı çalışmalarından dolayı gençleri kutladı. - ANTALYA