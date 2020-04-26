Kepez'de tüm pazarlar hafta içi kurulacak - Son Dakika

Kepez ilçesinde hafta içi her gün pazar kurulacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar alanlarında yeni düzenlemeye gidildi.



Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonu kurulan pazarlar hafta içine alındı. Semt pazarlarındaki yoğunluğun azaltılması için kapalı semt pazarları da haftanın 2 günü hizmet verecek.

İlçede Yenidoğan kapalı semt pazarı pazartesi ve çarşamba, Kanal ve Şafak pazarları salı ve perşembe, Zafer, Teomanpaşa ve Kuzeyyaka pazarları salı ve cuma, Habibler ve Yeni Mahalle pazaralrı pazartesi ve cuma, Çamlıbel ve Varsak pazarları pazartesi ve perşembe, Güneş ve Demirgül kapalı pazar yerleri salı ve çarşamba günleri ilçe sakinlerinin hizmetinde olacak.

Pazar alanlarıyla ilgili yapılan düzenlemeleri sosyal medya hesaplarından duyuran Kepez Belediyesi, salgınla mücadele kapsamında pazar alanlarındaki hijyen denetimlerini de aralıksız sürdürmeye devam edecek.