Kepez'de Vefa Destek Grubu 65 yaşüstü vatandaşın yanında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kepez'de Vefa Destek Grubu 65 yaşüstü vatandaşın yanında - Son Dakika

Kepez'de Vefa Destek Grubu 65 yaşüstü vatandaşın yanında

6 saat önce

Vefa Destek Grubu'nun oluşturulduğunu belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı ve desteğe ihtiyacı olan Kepezlilere bir telefon kadar yakınız. Desteğe ihtiyacı olan tüm hemşehrilerimizin 7 gün 24 saat emrindeyiz" dedi.

Kepez'de Vefa Destek Grubu 65 yaşüstü vatandaşın yanında, System.String[]

Vefa Destek Grubu'nun oluşturulduğunu belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı ve desteğe ihtiyacı olan Kepezlilere bir telefon kadar yakınız. Desteğe ihtiyacı olan tüm hemşehrilerimizin 7 gün 24 saat emrindeyiz" dedi.


İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa çıkma sınırlaması" getirilince, yayınlanan genelge doğrultusunda 81 ilde 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu. Valilikler bünyesinde, İl Emniyet Müdürlüğü, jandarma, AFAD, Kızılay ve yerel yönetimler den oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesini koordineli bir şekilde üstlenecek. Kepez Belediyesi de ilçede bulunan 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması için gerekli önlemleri aldı.


"Hemşehrilerimizin emrindeyiz"


Yardıma ihtiyacı olan hemşehrilerinin yanı başında olduklarını dile getiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Devlet kurumlarımızla güçlerimizi birleştirdik. Vefa Destek Grubu ile Kepezlilere bir telefon kadar yakınız. Belediye olarak konuyla ilgili gerekli tedbirlerimizi aldık. Sokağa çıkmayan 65 yaş üstü büyüklerimizin, kronik rahatsızlığı olanlarla her türlü desteğe ihtiyaç duyan tüm hemşehrilerimizin 7 gün 24 saat emrindeyiz" dedi.


Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar 112-155-156 ile Kepez Belediyesi'nin (0 242) 310 58 58 numaralardan destek çağrısında bulunabilecekler. - ANTALYA

İçişleri Bakanlığı, Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:16 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz         
09:47
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım         
09:35
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi         
09:24
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor         
09:17
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle "Yok artık" dedirtti         
08:58
Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek         
08:48
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti         
07:33
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar         
00:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 18:59:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kepez'de Vefa Destek Grubu 65 yaşüstü vatandaşın yanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]