Kepez'de yapımı planlanan Gençlik Kütüphanesine Cem Karaca'nın ismi verilecek - Son Dakika

Antalya'nın Kepez ilçesinde Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi kurulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediyesi ve Antalya Genç İşinsanları Derneği işbirliğiyle Kepez Kent Meydanına kütüphane kazandırılacak.

Çocuklara da okuma sevgisinin aşılanması amaçlanan kütüphaneye, sanatçı, besteci, tiyatrocu ve sinema oyuncusu Cem Karaca'nın ismi verilecek.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yaptığı açıklamada, her çocuğun ve gencin ilçeye kazandıracakları kütüphanelerde kitap okuma sevgisiyle büyümesini istediklerini belirtti.

Kepez'e kazandırılacak 4 kütüphaneden birinin geçen aylarda Kepez Millet Kıraathanesi olarak hizmete başladığını hatırlatan Tütüncü, ikinci gençlik kütüphanesi kurmak için Antalya Genç İşinsanları Derneği ile işbirliği yaptıklarını aktardı.

Tütüncü, kuracakları kütüphanenin isminin "Cem Karaca" olacağını ifade etti.