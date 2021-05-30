Kepez'de yapımı tamamlanan "Sahaflar Çarşısı" açılıyor - Son Dakika

Kepez Belediyesi'nin inşa ettiği 21 ahşap dükkandan oluşan Sahaflar Çarşısı yarın açılıyor.

Kepeze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Dokuma Sanat Sokağı'nda 21 ahşap dükkanı olarak inşa ettiği Sahaflar Çarşısı'nın yapımı tamamlandı.

Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, geçen sene sözünü verdiği çarşı el emeği çarşının yanına 8 ve 12 metrekare olarak 21 dükkan olarak yapıldı.

Kitapsever ve nostalji tutkunlarının bir araya gelebileceği, eski, yeni kitaplar, dergi, gazete ve plakların satılacağı Sahaflar Çarşısı yarın kapılarını açıyor.

Sahaflar Çarşısı, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) ile Antalya Fotoğrafçılar Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası desteğiyle gerçekleştirildi.