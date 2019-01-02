Kepez'de Yeni Coşkusu

Yılbaşı sokağına akın eden vatandaşlar, DJ'lerin canlı performanslarıyla doyasıya eğlenirken, GRUP HARMAN'ın seslendirdiği şarkılar ile eğlenceli dakikalar yaşadılar.

Birbirinden farklı etkinliklerin yer aldığı kutlamalar ilk olarak Dj Hakan Başel'in çaldığı renkli şarkılar ile başladı. Daha sonra sahne alan GRUP HARMAN birbirinden sevilen şarkıları 5000 kişilik bir koro ile seslendirdi. Etkinlikte konuşan Kepez Belediye Başkanı Dr.Ömer Faruk MUTAN; "Sevgili Kepez halkı ve Çanakkaleliler, 2018 yılını geride bırakıyoruz. İnşallah 2019'da özlenen ülke ve dünya barışı gelir. Hepinizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. Yeni yıla hep bir ağızdan geri sayım yaparak giren Kepezliler, Dj Hakan'ın çaldığı şarkılarla doyasıya eğlendi.