Kepez'de yeni yılın ilk yatırım müjdesi Göçerler Mahallesine - Son Dakika

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2021 yılının ilk yatırım müjdesini Göçerler Mahallesi'ne verdi. Başkan Tütüncü, bin 48 yataklı şehir hastanesinin yapılacağı mahalleye, 32 derslikli okul da kazandırılacağını açıkladı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yeni yılın ilk mesaisinde, doğum gününü kutlamak amacıyla, Göçerler Mahalle Muhtarı Nadir Doğan'ı ziyaret etti.

Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar'ın da eşlik ettiği ziyarette Tütüncü, yaş pasta eşliğinde Muhtar Doğan'ın doğum gününü kutladı.

Ziyarette yeni yılın ilk yatırım müjdesini Göçerler Mahallesi'ne veren Hakan Tütüncü, bölgeye 32 derslikli okul yapılacağını duyurdu.

Tütüncü, Göçerler Mahallesi'nin uzunca bir süre bölgenin çocuklarına eğitim veren güzel bir ilkokul ve ortaokulu binasının olduğunu anımsatarak, "Bu okul, ülkemize çok faydalı gençler yetiştirdi. Ama geçen zaman karşısında okul eskimiş, yıpranmış ve depreme de dayanıksız hale gelmişti. Mahalle sakinlerimiz ve muhtarımız, mevcut okulun yerine yeni bir okul yapılmasını talep etmişlerdi. Milli Eğitim Bakanlığımız, mülkiyet ve imara ilişkin sorunlarını çözdüğümüz mevcut okulun arsasına 32 derslikli yeni bir okul yapacak. Okulun ihalesi 03 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Yeni okul ile çocuklarımız modern bir eğitim yuvasına kavuşmuş olacak" dedi.

Göçerler, Fatih ve Çamlıbel mahallelerini kapsayan imar çalışmasında parselasyon aşamasına gelindiğini de aktaran Tütüncü, "Göçerler Mahallesi'nin, en önemli özelliklerinden bir tanesi de rakımı dolayısıyla şehrin havadar bir muhiti olmasıdır. Bölgenin mülkiyet ve imar sorunlarıyla ilgili yaptığımız çalışmalarda netice verdi. İmarda parselasyon aşamasına geldik. Çok yakında parselasyonu tamamlayarak, kıymetli hale getireceğimiz arazileri hemşehrilerimize teslim edeceğiz. Böylelikle onlara, güzel bir yaşantıya merhaba demelerine imkan sağlamış olacağız" diye konuştu.

Göçerler Mahallesi'ne inşa edilecek olan bin 48 yataklı Antalya Şehir Hastanesi'nin ihalesinin yapıldığını da anımsatan Tütüncü, "Bölgeyi çok farklı bir boyuta taşıyacak olan en önemli yatırım Antalya Şehir Hastanesi'dir.

Uzunca bir zamandır şehir hastanesiyle ilgili özverili bir çalışmayı partimizin il ve ilçe başkanlarımızla takip ettik. Hastanenin yapım ihalesi gerçekleşti. İnşallah yakın bir zamanda hastanenin yapımı başlayacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. Antalya'nın şehir hastanesi talebinin Kepez'de, Göçerler Mahallesi'nde karşılanıyor olması ilçemize inanılmaz bir değer kazandıracak. Şehir hastanesiyle, tamamlanan imar planıyla, ihaleye çıkacak olan 32 derslikli okuluyla ve açacağımız imar yollarıyla Göçerler Mahallesi'nin değerine değer katacağız. İnançla, azimle ve omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar da açıklamasında, "bin 48 yataklı şehir hastanesi, Sütçüler bölgesine yapılan devlet hastanesinin neredeyse 5 katı büyüklüğünde bir yatırım olacak. Bu yatırımın, Antalya'ya, Kepez'e büyük bir müjde olduğunun altını çizmek isterim. Yine mahallemize 32 derslikli bir okul yapılacak. Bütün bu yatırımlar, tüm sorunlar çözülerek, el ele gönül gönüle yapılıyor.Yerelde Hakan Başkanımız, merkezde Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımız, milletvekillerimiz, il başkanımız ve muhtarlarımızla, söz konusu millet ise gerisi teferruattır, diyerek, hizmete odaklanıyoruz"ifadelerini kullandı. - ANTALYA