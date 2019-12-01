Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki 4 bin metrekarelik alana, portakal ağaçları dikerek, Kepez'de yeşil seferberliğini başlattı. Tütüncü, ellerinin değdiği her yere ağaç dikeceklerini söyledi.



Kepez Belediyesi, AK Parti Hükümeti'nin başlattığı 'Geleceğe Nefes 11 Milyon Fidan Kampanyası'na yeşil seferberliği projesiyle destek verdi.



'Daha da yeşil Bir Kepez' sloganıyla başlatılan seferlik kapsamında ilçenin parklarına, bulvarlarına, meydanlarına, okul ve kamu binalarının bahçelerine Akdeniz'e özgü yetişmiş ağaç ve bitkiler dikilecek.



Kepez'de Yeşil Seferberliği, Kuzeyyaka Mahallesi'nde, çim ekilerek yeşillendirilecek olan 4 bin metrekarelik metrekarelik araziye ağaç dikimiyle başladı.



Kepez'e 11 yılda 3 milyon 200 bin metrekare yeşil alan



Başkan Hakan Tütüncü, ağaç dikimi töreninde yaptığı konuşmada, Kepez'de 11 yılda 3 milyon 200 bin metrekare yeni yeşil alan ürettiklerinin altını çizdi. Avrupa Birliği standartlarında 11 yıl gibi bir sürede kişi başına 2,5 metrekare yeşil alan üretildiğini anımsatan Tütüncü, "Ama biz neredeyse kişi başına 5,5 metrekare yeni yeşil alan ürettik. Bu bizim için çok büyük başarı." dedi.



Kepez'e 11 yılda 733 bin ağaç ve 352 park



Kepez'e, 11 yılda 733 binden fazla ağaç ve çalı bitkisi diktiklerini aktaran Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ama asla yaptıklarımızla yetinmiyoruz. Diyoruz ki, bunun çok ötesinde çalışmalar yapmalı ve insanımıza daha yeşil bir alan üretmeliyiz. 11 yılda 352 park yaptık. 352 yeni park, 730 binden fazla ağaç dikimi ve toplamda 3 milyon 200 bin metrekare yeni yeşil üretimi Adeta 10 yılda Kepez, park ve bahçeler ile yeşil belediyecilik konusunda bir dünya şampiyonu oldu."



Ağaçlar, çocuklarla büyüyecek



Yeşil Seferberliği kapsamında yetişmiş ağaç dikeceklerine işaret eden Tütüncü, "Yeşil seferberliği kapsamında önümüzdeki günlerde okullara gideceğiz. Okullarımızın bahçelerini yeşillendireceğiz. Çocuklarımızla okullarımızın bahçelerine ağaç dikeceğiz ve ağaçlar çocuklarla birlikte büyüyecekler. Çocuklar, yıllar sonra ağaçlara baktığında 'bu ağacı ben dikmiştim' demenin mutluluğunu yaşayacak. Öğrencilerimizle birlikte refüjlere zeytin ağaçları, portakal ağaçları, bu bölgenin endemik ağaçlarını dikeceğiz. Bir tabela ile birlikte diktiğimiz ağaçların hatırası o bulvarda yaşatacağız. Sevgimiz gönüllerde büyüyecek, diktiğimiz ağaçlar da Kepez'in parklarında, bahçelerinde, caddelerinde, bulvarlarında ve meydanlarında boy verecek. Sevgileri de yeşil ağaçları da birlikte, beraber bir büyüteceğiz." ifadesini kullandı.



Kuzeyyaka'ya portakal bahçesi



Başkan Tütüncü, konuşmasının ardından Kepez Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nin üyeleriyle beraber 4 bin metrekarelik alana 30 portakal ağacını toprakla buluşturdu. Ağaç diktikleri 4 dönümlük alana çim de ekeceklerini belirten Tütüncü, "Çim bir alanın üzerinde güzel bir portakal bahçesi, Kuzeyyaka Mahallemize hayırlı uğurlu olsun."dedi.



Yeşil Seferberliği ağaç dikimi törenine meclis üyeleri, belediye bürokratları, muhtarlar, mahalle sakinleri ile öğrenciler katıldı. - ANTALYA