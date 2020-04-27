Kepez Belediyesi, "Yeşil Seferberliği" projesi kapsamında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bahçeye dönüştürülen 5 bin metrekarelik alana portakal ağaçları dikti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede "Elimizin değdiği her yeri yeşillendireceğiz" sloganıyla başlatılan "Yeşil Seferberliği" projesi devam ediyor. Projeyle ilçedeki mülkiyet sorunu olan kamu arazileri, yeşil bahçeye dönüştürülüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde mülkiyet sorunlarından dolayı uzun yıllar atıl halde kalan ve görsel kirlilik oluşturan 5 bin metrekarelik kamu arazisini bahçe haline getirdi.

Ekipler, toprak tesviyesini, aydınlatma ve sulama alt yapısını tamamladığı alanı ağaçlandırdı. Arazide, 30 yetişmiş portakal ağacı toprakla buluşturuldu. Oluşturulan portakal bahçesine önümüzdeki günlerde çim de ekilecek.

Çevre kirliliği şikayetine neden olan alan, portakal bahçesi kimliği ile bölgede yaşayanlara çiçek kokulu bir nefes olacak.