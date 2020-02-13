Kepez'de yüzme kurslarına ilgi - Son Dakika
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Kepez'de yüzme kurslarına ilgi

6 saat önce

Kepez Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde gerçekleştirilen yüzme ve su topu kursları yoğun ilgi görüyor.

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Kepez Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde gerçekleştirilen yüzme ve su topu kursları yoğun ilgi görüyor. Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki kurslar 12 ay boyunca kesintisiz devam ediyor.


Spora ve sporcuya büyük önem veren Kepez Belediyesi, genç yeteneklerinde elinden tutuyor. Kepez Belediyesi'nin Varsak'ta hizmete açtığı Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nda çocuk ve gençlere 12 ay boyunca yüzme imkanı sunuluyor. Kepez Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde gerçekleştirilen yüzme ve su topu kursları yoğun ilgi görüyor. Yüzme eğitimlerine düzenli olarak devam eden genç yetenekler, su topu takımlarında da yerlerini alıyor. Spor kariyerlerine lisanslı sporcu olarak devam eden gençler, 12 ay boyunca Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nda gönüllerince spor yapma imkanı buluyorlar.


"Genç nesiller için daha çok çalışacağız"


Yıllardır arka planda kalan su topu branşını yeniden gözde bir spor haline getirmek için çaba sarf ettiklerine değinen Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, "Kepez Belediyesi olarak öncelikli hedefimiz alt yapıyı güçlendirmek. Antalya'mızın ve Kepez'imizin çocuklarının müsabakalarda yer alması için çalışıyoruz. 2018 -2019 sezonunda Anadolu Yıldızları Antalya İl Karması müsabakalarında su topu takımımız Türkiye 7.'si oldu. Alt yapısını bizden alan 8 kız sporcumuz şuanda Antalyaspor'da spor kariyerlerine devam ediyorlar. Daha çok gencimizin spor yapması ve çocuklarımızın sporla büyümesi için çalışıyoruz ve daha çok çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:41 Kaynak: İHA
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