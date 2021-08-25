Antalya Şehir Hastanesinin inşası sürüyor - Son Dakika

Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde 372 bin 917 metrekare arazi üzerine inşası devam eden 1048 yataklı Antalya Şehir Hastanesi'nin, ketteki en büyük sağlık yatırımı olacağı bildirildi.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki en büyük sağlık yatırımı olarak mart ayında ilk kazmanın vurulmasıyla başlayan Antalya Şehir Hastanesi inşaatı ilerliyor. Hastanenin bazı bölümlerinin katları yükselmeye başladı.

Yatırım maliyeti yaklaşık 1 milyar lira olan Antalya Şehir Hastanesinde 39 ameliyathane, 301 poliklinik odası, 16 doğum salonunun da hizmet vermesi planlanıyor.