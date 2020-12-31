Kepez'deki Cemil Meriç Kütüphanesine 20 bin 650 kitap bağışlandı - Son Dakika

Kepez ilçesinde eski Dokuma Fabrikasına enerji sağlayan trafo binası restore edilerek oluşturulan ve Cemil Meriç'in adı verilen kütüphaneye 20 bin 650 kitap bağışlandı.

Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar sosyal belediyecilik konusunda çok önemli başarılara imza attıklarını, bunlardan birinin de okumaya ve öğrenmeye yönelik çalışmalar olduğunu belirtti.

Bu yıl için 4 kütüphane planladıklarını ve ikisini tamamladıklarını anlatan Tütüncü, diğer ikisini de gelecek yıl hayata geçireceklerini kaydetti. Yapımı tamamlanan Cemil Meriç Kütüphanesi için düzenlenen kitap bağışına ilginin arttığını aktaran Tütüncü, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın 650, Kepez Belediye Spor Kulübünün de 20 bin kitap bağışında bulunduğunu bildirdi.

Kampanyaya Antalya'nın dört bir tarafından kitap yağdığını belirten Tütüncü, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

"Gelecek nesillere eser bırakıyoruz"

Kepez Spor Kulübü'nün çok güzel bir ekipten oluştuğunu da anlatan Tütüncü, sadece spor değil, 100 binden fazla öğrencinin yaşadığı Kepez'de genç nüfusu yönelik önemli projeleri hayata geçirdiğini bildirdi.

Kendilerinin de bugünün ve yarının nesilleri için hizmet ürettiklerini belirten Tütüncü, şunları kaydetti:

"Bu güzel şehrin öğrencilerine omuz omuza güzel projeler üretiyor, onlar için alın teri döküyoruz. En büyük mücadelemiz her tarafa eserler bırakmak oldu. Ama bu eserler bir beton yığınından ibaret eserler değil, insan merkezli, insan odaklı eserler. Yüzlerce okulun yapılmasına öncülük ettik. Kütüphaneler, kurs merkezleri, etüt merkezleri bugünün çocuklarına, gençlerine de hizmet ediyor. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonrasının çocuklarına da, gençlerine de hizmet edecek."