Son Dakika Haberleri: Kepez'deki "Nostaljik Yeşilçam Sokağı" ilgi görüyor
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Kepez'deki "Nostaljik Yeşilçam Sokağı" ilgi görüyor

15 dakika önce

Antalya'nın Kepez ilçesinde belediye tarafından kurulan Nostaljik Yeşilçam Sokağı'ndaki açık hava sinemasında, Türk Sinemasının efsane filmlerinin gösterimi ilgi görüyor.

Kepez'deki
Antalya'nın Kepez ilçesinde belediye tarafından kurulan Nostaljik Yeşilçam Sokağı'ndaki açık hava sinemasında, Türk Sinemasının efsane filmlerinin gösterimi ilgi görüyor.
Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dokuma Park'ta gerçekleştirilen gösterimlerde Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri vatandaşlarla buluşturuluyor.
Eski günlerin hatırlandığı ve anıların canlandığı Nostaljik Yeşilçam Sokağı, her akşam ziyaretçilerine farklı bir program sunuyor.
Nostaljik objelerle düzenlenen sokakta, 1970'li yılların izlerini taşıyan dükkanlar ve sokak satıcıları da yer alıyor.
Sokakta kurulan açık hava sinemasında gösterimi yapılan Yeşilçam'ın unutulmaz yerli filmlerinin yanı sıra düzenlenen nostaljik konserlerle de ziyaretçiler adeta zaman tünelinde yolculuğa çıkarılıyor.
Antalya, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:07 Kaynak: AA
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