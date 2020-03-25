Kepez'deki sosyal tesisler, sağlık çalışanlarını ağırlayacak - Son Dakika

Antalya'da Kepez Belediyesi'ne ait sosyal tesisler, sağlık çalışanlarının hizmetine sunuldu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yaptığı yazılı açıklamada, büyük bir fedakarlıkla çalışan ve evlerine virüs taşıma endişesi içinde olan sağlık çalışanlarına belediyenin tüm sosyal tesislerinin kapılarının açıldığını bildirdi.

Geçen yıl açılan ve tedavi için Antalya'ya gelen hasta yakınlarını ağırlayan Hasta Yakınları Konukevi'nin 11 yıllık hizmet süresinde ilçeye kazandırdıkları tüm sosyal tesislerinin salgınla mücadele boyunca sağlık çalışanlarının hizmetinde olacağını belirten Tütüncü, sosyal tesislerde gerekli dezenfekte işlemlerinin yapıldığını, sağlık çalışanlarının gönül rahatlığıyla buralarda kalabileceğini kaydetti.

Sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle çalıştıklarını vurgulayan Tütüncü, "Yeri geldiğinde kendi hayatlarını bile tehlikeye atarak hepimize şifa dağıtan fedakar sağlık çalışanlarına çok şey borçluyuz. Onların fedakarlıklarına bir sağlık çalışanı eşi olarak yakinen şahidim. Bu zor günlerde biz de sağlık çalışanlarımızın yanında olmak istedik. Belediyemizin bütün sosyal tesislerini onların barınmalarına tahsis ettik. Sorun küresel ama mücadele ulusal." değerlendirmesinde bulundu.

Tütüncü, kendi imkanları ölçüsünde devletin ve milletin yanında olduklarını, zor günlerin birlik ve beraberlik içinde aşılacağını belirtti.