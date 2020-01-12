Kepez'den 14 bin öğrenciye çorba - Son Dakika

Kepez Belediyesi, final sınavı hazırlıklarına destek olmak amacıyla Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) okuyan 14 bine yakın öğrenciye 7 gün boyunca çorba ikram etti.



Öğrencilere, final sınavı haftası boyunca sıcak çorba ikram edildi. İkramdan 14 bine yakın öğrenci faydalandı. Geçtiğimiz Pazar günü başlayan çorba ikramı, AÜ kampüsü ile Kültür Mahallesi'ndeki KYK yurtları önünde yapıldı. Çorba dağıtımı, öğrencilerin gece boyunca sınavlarına çalışmalarından dolayı saat 23.00'te başlatıldı. Final sınavları haftası dolayısıyla başlatılan çorba ikramı 7. gününde KYK Ahmet Hamdi Akseki Öğrenci Yurdu'nda tamamlandı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, buradaki dağıtımda da hazır bulunarak, öğrencilere çorba ikram etti.



AÜ öğrencilerine destek sürecek



Öğrencilere moral verdiklerini belirten Tütüncü, "Tüm kalbimizle onların yanında durduk. Önemli olan yaşadığımız hayatı gençlerimizle, öğrencilerimizle paylaşmaktı. Gençler, bizim için çok önemli, onlar ülkemizin geleceği. Onlara destek olmaya, eğitimlerine katkı vermeye devam edeceğiz. Öğrenci kardeşlerime, güzel bir gelecek diliyorum. Bir aylık bir tatile çıkacak olan AÜ ve bütün üniversitelerdeki öğrencilerimize güzel bir tatil diliyorum. Güzel güzel enerji toplasınlar bir ay sonra derslerine güçlü bir şekilde çalışsınlar" dedi. - ANTALYA