Kepez'den 17 bin 258 öğrenciye portakal suyu - Son Dakika

Kepez'den 17 bin 258 öğrenciye portakal suyu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün talimatıyla ilk teneffüs zilinde Kepez'in 120 okulunda, 17 bin 258 öğrenciye eş zamanlı portakal suyu ve meyveli kek ikramı yapıldı.

Kepez'den 17 bin 258 öğrenciye portakal suyu, System.String[]

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün talimatıyla ilk teneffüs zilinde Kepez'in 120 okulunda, 17 bin 258 öğrenciye eş zamanlı portakal suyu ve meyveli kek ikramı yapıldı.

Tütüncü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, 'öğrencilere 40 dakika teneffüs' paylaşımına sosyal medya hesaplarından 'İlk teneffüste ilçemizin tüm okullarına portakallar bizden' sözünü vermişti. Başkan Tütüncü'nün talimatıyla 120 okulda, 17 bin 258 öğrenciye eş zamanlı portakal suyu ve meyveli kek dağıtımı yapıldı.

Hakan Tütüncü'de, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin ve Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdai Vural ile beraber Şerife Tufan İlkokulu'ndaki çocukların hem ilk ders zili heyecanına ortak oldu, hem de verdiği portakal sözünü yerine getirdi. Tek tek her sınıfa giren heyet, sohbet ettikleri öğrencilere portakal suyu ve kek ikramında bulundu. Pandemi tedbirleri nedeniyle portakal suyu ve kek dağıtımları eldiven, maske ve sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak yapıldı.

"Çocuklarımızın okul heyecanına ortak olduk"

Tüm öğrencilere ve öğretmenlere başarılar dileyen Tütüncü, "19 Mart'ta pandeminin ilk günlerinde okullar kapandığında, öğrencilerimiz okuldan uzaklaşmanın verdiği hüzünle çok müteessir olmuşlardı. Milli Eğitim Bakanımız okullar açıldığı zaman 'İlk teneffüs 40 dakika' olacağı müjdesini vermişti. Bizde tekrar okula kavuşma arzusu içinde olan öğrencilerimizi teskin etmek, okullar açıldığında onları motive etmek ve ilk gün heyecanlarını paylaşmak anlamında bir söz vermiştik. İlçemizdeki bütün öğrencilerimize farklı bir enerji, farklı bir heyecan olsun diye; 40 dakikalık olan ilk teneffüste 'portakallar bizden' demiştik. Tabii bunu 19 Mart'ta söylemiştik. O vakit portakal mevsimiydi. Şimdi hoş okullarımız açıldı, portakal mevsimi değil, ama biz sözümüzü yerine getirelim istedik" dedi.

Sağlıklı beslenmenin önemini vurgulayan Tütüncü, " Antalya'nın portakalından sıkılmış, bol C vitamini ile öğrencilerimizin bağışıklığını artırmak istedik" diye konuştu. - ANTALYA

Hakan Tütüncü, Ziya Selçuk, Atama, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 12:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kepez'den 17 bin 258 öğrenciye portakal suyu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu! Milli futbolcu kadroya geri döndü Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor İddaa Risk Yönetimi, derbide Galatasaray'ı favori gösterdi İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu
Yazar Buket Uzuner, Netflix'te yayınlanan Atiye dizisine telif davası açtı Yazar Buket Uzuner, Netflix'te yayınlanan Atiye dizisine telif davası açtı         
18:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısını eleştirdi: Adil ve sürdürülebilir değil Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısını eleştirdi: Adil ve sürdürülebilir değil         
18:51
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum         
17:58
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti         
17:19
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yeni kısıtlama kararları kabine toplantısı sonrası duyurulacak Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yeni kısıtlama kararları kabine toplantısı sonrası duyurulacak         
16:03
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu         
14:05
Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı         
13:52
Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı         
13:19
Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı         
13:16
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı         
12:45
Cübbeli'nin Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız         
12:27
Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi         
12:09
Göztepe, Ankaragücü'nden olaylı ayrılan Gerson Rodriguez için harekete geçti Göztepe, Ankaragücü'nden olaylı ayrılan Gerson Rodriguez için harekete geçti         
11:53
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 19:07:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kepez'den 17 bin 258 öğrenciye portakal suyu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei