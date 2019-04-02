Son Dakika Haberleri: Kepez'den 26 Kişiye İşitme Cihazı

Kepez'den 26 Kişiye İşitme Cihazı

5 dakika önce

Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi, Beyazay Derneği ve Kulak İşitme Cihazı Uygulama Merkezi işbirliğiyle duyma engelli 26 kişiye işitme cihazı hediye edildi.

Kepez'den 26 Kişiye İşitme Cihazı, System.String[]
Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi, Beyazay Derneği ve Kulak İşitme Cihazı Uygulama Merkezi işbirliğiyle duyma engelli 26 kişiye işitme cihazı hediye edildi.

Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi, Beyazay Derneği ve Kulak İşitme Cihazı Uygulama Merkezi işbirliğiyle, duyma engelli vatandaşlara işitme cihazı dağıtımı devam ediyor. Belediye'nin meclis salonunda gerçekleştirilen işitme cihazı dağıtım törenine Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy, Beyazay Derneği Antalya Şube Başkanı Ayşe Güliz Yılman ve Kulak İşitme Cihazı Uygulama Merkezi sahibi Berkan Koçak katıldı.

Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy, Kepez Belediyesi'nin özel bireylerin hayata tutunabilmesi için elinden gelen gayreti gösterdiğine değinerek, ihtiyacı olan vatandaşlara işitme cihazı verilmesi noktasında işbirliğinde bulunan firma ve sponsorlara teşekkür etti. Kulak İşitme Cihazı Uygulama Merkezi sahibi Berkan Koçak'a katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim eden Başkan Yardımcısı Dr. Özsoy, işitme engelli 26 kişiye de işitme cihazlarını taktı. Kepez Belediyesi, daha öncede duyma engelli 17'si öğrenci, 19 kişiye ücretsiz işitme cihazı hediye etmişti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:10 Kaynak: İHA

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