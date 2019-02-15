Son Dakika Haberleri: Kepez'den 31'inci Bilişim Sınıfı

Kepez'den 31'inci Bilişim Sınıfı

31 dakika önce

Kepez Belediyesi'nin 50 okulda bilişim sınıfı açılması projesi kapsamında 31'inci bilişim sınıfı Ünsal Ortaokulu'nda açıldı.

Kepez'den 31'inci Bilişim Sınıfı, System.String[]
Kepez Belediyesi'nin 50 okulda bilişim sınıfı açılması projesi kapsamında 31'inci bilişim sınıfı Ünsal Ortaokulu'nda açıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, açılışta yaptığı konuşmada, ilçeye 31'inci bilişim sınıfının kazandırıldığını, geleceğin teminatı olan çocukları en iyi şekilde yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Çocukların artık küresel bir çağda yaşadığını, bilginin de serbestçe dolaştığını belirten Tütüncü, okullardaki çocukların bilgi teknolojileriyle daha içli dışlı olması gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Ünsal Ortaokulu'nun Bilişim sınıfının açılışı gerçekleştirildi.

Törene Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, muhtarlar, öğrenci ve velileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:05 Kaynak: AA

Hakan Tütüncü, Kepez Belediyesi, Kepez, Güncel
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