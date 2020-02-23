Kepez'den 4.kreş Erenköy'e - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kepez'den 4.kreş Erenköy'e - Son Dakika

Kepez'den 4.kreş Erenköy'e

6 saat önce

Kepez Belediyesi, Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin 4. şubesini Erenköy'de açacak.

Kepez'den 4.kreş Erenköy'e, System.String[]

Kepez Belediyesi, Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin 4. şubesini Erenköy'de açacak.


Merkez binası Teomanpaşa Mahallesi'nde olan Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşi, Özgürlük ile Ahatlı mahallelerinde açılmıştı. Kreşin 4. binası da Erenköy Mahallesi'ne kazandırılıyor. Belediyenin, Ahmet Vefik Paşa Caddesi'ndeki 420 metrekare büyüklüğündeki tek katlı binası, tadilatla kreşe dönüştürülüyor. Kreş için mevcut binanın yanına, 60 metrekarelik ek bir yapı da inşa edilecek. Kreşin kapalı alanı 480 metrekare, öğrenci kapasitesi 120 ve sınıf sayısı da 6 olacak. Mevcut binanın tadilatı ile ek bina yapımının ihalesi de gerçekleşti. İhale sürecinin resmiyet kazanması ve yüklenici firmaya yer tesliminin yapılmasından sonra kreş binasının yapımına başlanılacak.


Çalışan annelere kolaylık


Kreşin, Erenköy ve çevresindeki mahallelere hayırlı olmasını dileyen Başkan Hakan Tütüncü, "Kreşlerimizi, çalışan annelerimize destek olmak ve okul öncesi eğitime katkı sağlamak amacıyla büyütmeye devam ediyoruz. 3 ayrı bölgedeki Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşi'mizde, bu dönem 300 çocuğumuza okul öncesi eğitim veriliyor. Hemşehrilerimiz de güvenli okul öncesi eğitim yuvası olan kreşlerimize yeni şubeler eklememizi talep ediyor. İmkanlarımız elverdiğince kreşimize yeni şubeler eklemin gayreti içerisindeyiz. Şimdi de Erenköy ve çevre mahallelerimizin kreş isteğini karşılıyoruz. Ahmet Vefik Paşa Caddesi'ndeki binamızı, yapacağımız tadilat sonrası kreş haline getiriyoruz. 120 çocuğumuza eğitim yuvası olacak kreşimiz, bölgede çalışan annelerimizin hayatını kolaylaştıracak. Erenköy, Çamlıbel, Kanal başta olmak üzere bölgedeki mahallelerimize okul öncesi eğitimde güzel bir tesisi kazandırmış olacağız. Kreşimiz, mahallelerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Nasreddin Hoca, Erenköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:33 Kaynak: İHA
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