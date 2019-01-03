Kepez'den Altınova'ya "Emsal Artışı"

Kepez
Belediye Meclisinin, yeni yılın ilk toplantısında Altınova
'ya "emsal artışı" müjdesi verdiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mecliste görüşülen uygulama imar planı revizyonuyla ticaret ve konut alanlarında 0.60 olan emsal 0.80'ne çıkarıldı.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
başkanlığında gerçekleştirilen ocak ayı olağan meclis toplantısında gündem maddesi, Altınovalıların emsal artışı talebini karşılayacak olan 1\1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu oldu.
Plan değişikliğine konu alanlar mevcut 1\1000 ölçekli uygulama imar planında kuzey ve orta kesimler emsal değeri 0.60 olan, serbest katlı toptan ticaret alanları, güney kesimleri ise emsal 0.80 ve serbest katlı ticaret alanları olarak planlandı.
Başkan Tütüncü, 2019'un ilk müjdesini Altınova'ya verdiklerini, bölgeyi kapsayan plan revizyonuyla ticari alanlar arasındaki emsal ve yapılaşma haklarının eşitlenmiş olduğunu ifade etti.
Plan revizyonunun bölgede yeni ticaret merkezlerinin önünü de açacağını aktaran Tütüncü, merkezlerin bölgenin şehirleşmesine de olumlu etki sağlayacağını kaydetti.