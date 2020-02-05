Kepez'den Antalya'nın tamamına kanser taraması - Son Dakika
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Kepez'den Antalya'nın tamamına kanser taraması

7 saat önce

Kepez Belediyesi, içerisinde tıbbi cihazlar ile sağlık görevlilerin olduğu gezici kadın sağlığı merkeziyle Antalya'nın 19 ilçesinde kanser taraması yapacak.

Kepez'den Antalya'nın tamamına kanser taraması, System.String[]

Kepez Belediyesi, içerisinde tıbbi cihazlar ile sağlık görevlilerin olduğu gezici kadın sağlığı merkeziyle Antalya'nın 19 ilçesinde kanser taraması yapacak. Bu proje için İl Sağlık Müdürlüğü ile 4 Şubat Kanser Günü'nde işbirliği protokolü imzalandı.


Kepez Belediyesi, 'erken teşhis hayat kurtarır' anlayışıyla gezici kadın sağlığı merkezine dönüştürdüğü bir tırla mahallelerinde gerçekleştirdiği kanser tarama hizmetini, Antalya'nın 19 ilçesine götürüyor. Kepez Belediyesi, 19 ilçede yapacağı kanser taraması için İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliğine gitti. Bu proje için iki kurum arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında yapılacak tarama ile 19 ilçede, kadınların kanserle ilgili risk grubuna girip girmediklerinin tespit edilmesi amaçlanıyor. Farkındalık oluşturmak amacıyla da işbirliği protokolünün imza töreni 4 Şubat Kanser Günü'nde, Kepez Belediyesi başkanlık toplantı salonunda, gerçekleştirildi.


Tarama ile Kepez'de 49 kanser hastası tespit edildi


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, törende yaptığı konuşmada belediyenin gücünü ve Sağlık Bakanlığının imkanlarını birleştirerek Antalyalılara, özellikle de hanımefendilere yönelik önemli sosyal hizmetler sunduklarını söyledi. Kepez'de 37 mahallede yaptıkları kanser taramasında 833 kişiye ulaştıkları bilgisini paylaşan Hakan Tütüncü, "Bu kişilerin içerisinden de 49 kanser hastası tespit edildi. Bu hastalar da Sağlık Bakanlığımızın ve devletimizin imkanları ile tedavi altına alındı. Bu hastalarımızın tedavilerini belediye olarak takip ediyoruz" dedi.


"Kepez sağlık şehri olma yolunda ilerliyor"


Daha sonra söz alan Antalya İl Sağlık Müdürü Dr Ünal Hülür de, "Müdürlüğümüz ve Kepez Belediyesi arasındaki iş birliği Türkiye'ye örnek olacak boyuta geldi. Kepez Belediyesi ile sağlık alanında işbirliği yapmadığımız bir başlık yok." dedi. Kepez ilçesinin, Hakan Başkan sayesinde bir sağlık şehri olma yolunda ilerlediğini aktaran Hülür, "Kepez Devlet Hastanesi'nin aciline müracaat eden hasta sayısı günde 1500 rakamına ulaştı. Kepez Devlet Hastanesi, bu rakamla, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni yakaladı. Hakan Başkanımızın desteği ile birçok sağlık merkezi, 112 acil servis istasyonu açtık" ifadelerini kullandı.


Kanser taramasında hedef yüzde 50


Kanser taramasında daha çok kadına ulaşılması gerektiğinin altını çizen Hülür, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Antalya'da kanser taramasında yüzde 30- 35 rakamlarındayız. Kepez Belediyesinin gezici sağlık tırı bu rakamı yüzde 50'lere çıkarmayı hedefliyoruz. Kanser, dünyada da bizim ülkemizde de ölümler arasında ikinci sırada yer alıyor. Oysaki, ücretsiz olan bir tanı yöntemleri ile kanserden ölümü azaltabiliriz. Özellikle 40 ve 69 yaş arası kadınlarımızın 2 yılda bir mamografi ile mutlaka meme kanserine karşı önlem almalılar. Kurumuzun, Finike, Manavgat, Alanya, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa'da ilçelerinde Sağlıklı Hayat Merkezleri var. Bu merkezlerde ücretsiz mamografi çekiyoruz. Yine hastanelerimizde de mamografi var. 40 -69 yaş arasındaki kadınlarımızı bu merkezleri yönlendirdiğimizde tedavisi yapılıyor" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Başkan Hakan Tütüncü ve Dr. Ünal Hülür, işbirliği protokolünü imzaladı. İmza töreninde Ak Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak Özçay, Kepez Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi üyeleri, belediye ile İl Sağlık Müdürlüğü bürokratları hazır bulundu.


Meme, rahim ağzı ve bağırsak kanseri taraması


Gezici kadın sağlığı merkezinde 19 ilçede kadınlara yönelik meme, rahim ağzı ve bağırsak kanseri taraması yapılacak. Vatandaşlara kanser taraması artık Antalya'nın Pembe Prenses adı verilen gezici sağlık merkezinde 2 röntgen teknisyeni, 1 ebe, 1 acil tıp teknisyeni, 1 danışma görevlisi ve 1 şoför görev yapıyor. Meme kanseri 40 ile 69 yaş, rahim ağzı kanseri 30 ile 65 yaş, bağırsak kanseri ise 50 ile 70 yaş aralığı kadınlarda araştırılıyor. Mamografi sonuçları Ulusal Tarama Mamografi Raporlama Merkezi'ne, rahim ağzı tarama sonuçları Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığı Ulusal HPV Laboratuarına anında iletiliyor. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:50 Kaynak: İHA
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