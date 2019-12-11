Kepez'den beslenme uzmanı desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kepez'den beslenme uzmanı desteği - Son Dakika

Kepez'den beslenme uzmanı desteği

6 saat önce

Kepez Belediyesi, ilçenin 11 ayrı noktasında açtığı Spor Merkezleri ile güne sporla başlayan kadınlara, Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı desteği de veriyor.

Kepez'den beslenme uzmanı desteği, System.String[]

Kepez Belediyesi, ilçenin 11 ayrı noktasında açtığı Spor Merkezleri ile güne sporla başlayan kadınlara, Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı desteği de veriyor.


Profesyonel antrenörler tarafından verilen kurslara katılan kadınlara sağlıklı kilo vermenin ve bunu muhafaza etmelerinin yolları da Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Serap Bozkır tarafından anlatılıyor. Vücut kitle endeks ölçümlerinin de modern bir cihazla ayrıntılı olarak yapıldığı spor merkezlerinde, periyodik olarak yapılan ölçüm analizleri de kursiyerlere veriliyor. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Kilo Vermek, Diyetisyen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:45 Kaynak: İHA
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