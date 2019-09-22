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Kepez'den çevreci projeye destek

1 saat önce

Kepez Belediyesi, çocuklara çevre bilincini aşılamak, gelecek nesilleri tertemiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşturmak için 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında da Atık Pil Toplama Kampanyası'na destek verecek.

Kepez'den çevreci projeye destek, System.String[]

Kepez Belediyesi, çocuklara çevre bilincini aşılamak, gelecek nesilleri tertemiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşturmak için 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında da Atık Pil Toplama Kampanyası'na destek verecek.


Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği'nin(TAP), belediyelerle ortaklaşa yürüttüğü Atık Pil Toplama Kampanyası 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında da devam edecek. Geçtiğimiz yıl Kepez ve Muratpaşa ilçelerindeki okullar arasında düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışması'nda Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Anaokulu ile birincilik ve İbrahim Doğaner İlkokulu ile de üçüncülük elde eden Kepez, bu yılda çevreci kampanya ya destek verecek. Kepez Belediyesi, yıl boyunca okullardaki eğitim çalışmalarını üstlenerek, çocukların çevre bilinci ile büyümesine katkı sunacak.


En fazla pili topladılar


Okulların açılması ile start alan Atık Pil Toplama Kampanyası, 30 Nisan 2020 de sona erecek. Kampanya sonunda ise yine en fazla atık pil toplayan okullara ödül yağacak. 2018-2019 eğitim döneminde Antalya ilinde düzenlenen Okullar Arası Atık Pil Toplama Kampanyası kapsamındaki yarışmada Kepez'de Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Anaokulu kendi grubunda 1'nci olarak, tenis masası ve tenis seti, İbrahim Doğaner İlkokulu ise grup içerisinde üçüncülük derecesi alarak satranç seti ve satranç eğitim panosu ödülünü almaya hak kazanmıştı. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:27 Kaynak: İHA
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