Kepez'den çocuklara 3 park daha - Son Dakika

Kepez Belediyesi, ilçedeki 639 adet park sayısını yeni yeşil alanlarla büyütmeye devam ediyor. İlçede 3 mahalle parkının daha yapımı tamamlandı.



Kepez Belediyesi, geçtiğimiz yıl başlattığı yeşil seferberliği kapsamında caddelere, meydanlara ve bahçelere ağaçlar dikerken; mahallelere de yeni parklar inşa ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2019 yılı içerisinde değişik mahallelerde 28 tane parkın yapımını başlatmıştı. Aydoğmuş, Esentepe ve Göksu mahallelerindeki parkların inşası tamamlandı. Yeni parklarla Aydoğmuş Mahallesi'ne 1150 metrekare, Göksu Mahallesi'nde 2 bin 732 metrekare ve Erenköy Mahallesi'nde 1197 metrekare yeşil alan kazandırıldı. Çim ekilen, çeşitli türde ağaç ve bitkinin dikildiği parklarda, ahşap oturma alanları, çocuk oyun mobilyaları, açık hava spor aletleri bulunuyor. Yeni parkları en çok da çocuklar sevdi. Çocuklar, parklardaki oyun mobilyalarında eğlenmenin tadını çıkarıyor. Çevresine değer kazandıran parklar, kent sakinleri için de nefes alabilecekleri yeşil bir nokta oluyor.



Yeşil seferberliğini, 'Elimizin değdiği her yeri yeşillendireceğiz' sloganıyla başlatan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çocuklara mutlu oldukları parkları armağan etmeye devam edeceklerini kaydetti. - ANTALYA