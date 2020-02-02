Kepez'den çocuklara 3 park daha - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kepez'den çocuklara 3 park daha - Son Dakika

Kepez'den çocuklara 3 park daha

6 saat önce

Kepez Belediyesi, ilçedeki 639 adet park sayısını yeni yeşil alanlarla büyütmeye devam ediyor.

Kepez'den çocuklara 3 park daha, System.String[]

Kepez Belediyesi, ilçedeki 639 adet park sayısını yeni yeşil alanlarla büyütmeye devam ediyor. İlçede 3 mahalle parkının daha yapımı tamamlandı.


Kepez Belediyesi, geçtiğimiz yıl başlattığı yeşil seferberliği kapsamında caddelere, meydanlara ve bahçelere ağaçlar dikerken; mahallelere de yeni parklar inşa ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2019 yılı içerisinde değişik mahallelerde 28 tane parkın yapımını başlatmıştı. Aydoğmuş, Esentepe ve Göksu mahallelerindeki parkların inşası tamamlandı. Yeni parklarla Aydoğmuş Mahallesi'ne 1150 metrekare, Göksu Mahallesi'nde 2 bin 732 metrekare ve Erenköy Mahallesi'nde 1197 metrekare yeşil alan kazandırıldı. Çim ekilen, çeşitli türde ağaç ve bitkinin dikildiği parklarda, ahşap oturma alanları, çocuk oyun mobilyaları, açık hava spor aletleri bulunuyor. Yeni parkları en çok da çocuklar sevdi. Çocuklar, parklardaki oyun mobilyalarında eğlenmenin tadını çıkarıyor. Çevresine değer kazandıran parklar, kent sakinleri için de nefes alabilecekleri yeşil bir nokta oluyor.


Yeşil seferberliğini, 'Elimizin değdiği her yeri yeşillendireceğiz' sloganıyla başlatan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çocuklara mutlu oldukları parkları armağan etmeye devam edeceklerini kaydetti. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Aydoğmuş, Göksu, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ depreminde esrarengiz ışık! Deprem uzmanı nedenini açıkladı
İstanbul'da korona virüsüne maskeli önlem Sağlık Bakanı Koca'dan öğrencilere ve velilere koronavirüs uyarısı Yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 17:49:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kepez'den çocuklara 3 park daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]