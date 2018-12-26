Son Dakika Haberleri: Kepez'den Engel Tanımayan Buluşma

Kepez'den Engel Tanımayan Buluşma

13 dakika önce

Kepez Belediyesi tarafından yürütülen 'Engeliniz Engelimizdir Projesi' Demirgül Ortaokulu'nun öğrencileri ve özel sınıf öğrencilerini buluşturdu.

Kepez'den Engel Tanımayan Buluşma, System.String[]
Kepez Belediyesi tarafından yürütülen 'Engeliniz Engelimizdir Projesi' Demirgül Ortaokulu'nun öğrencileri ve özel sınıf öğrencilerini buluşturdu.

Kepez Belediyesi'nin 'Engeliniz Engelimizdir' etkinliği her ay yüzlerce öğrenciyi bir araya getiriyor. Engelli ve engelsiz çocukların aynı toplum içerisinde nasıl bir dayanışma içerisinde yaşaması gerektiğini öğreten proje kapsamında, Demirgül Ortaokulu'nun öğrencileri bir araya geldi. Öğrenciler ilk olarak, DokumaPark'taki Oyuncak Müzesi'ni ziyaret ettiler. 15 salonda, 15 ayrı temada sergilenen binlerce oyuncağı bir arada gören çocuklar şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Engelleri kaldıran proje

Oyuncak Müzesi'nin ardından öğrenciler Modern Sanat Galerisi'nde açılan '15 Temmuz Resim Sergisi'ni ziyaret ettiler. Demirgül Ortaokulu'nun öğrencileri daha sonra da Amir Ateş Semt Konağı'nda oluşturulan Hababam Sınıfı Müzesi'ni gezdi. Hababam Sınıfı filminin unutulmaz karakterleri Hafize Ana, Güdük Necmi, Mahmut Hoca ve Damat Ferit'in silikon heykellerinin bulunduğu müze öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Öğrenciler müze ve sergi ziyaretlerinin ardından Macera Ormanı'nda gün boyu keyifli saatler geçirdiler. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:52 Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi, Güncel
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