Kepez Belediyesince hayata geçirilen "Futbol Fabrikası Kepez"de projesinin açılışı Kuzeyyaka Spor Tesisi'nde gerçekleştirildi.
Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gençleri spora yönlendirmek amacıyla hayata geçirilen projenin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gençlere iyi bir eğitim ortamı sağlamayı, akademik alandaki başarılarını artırmayı amaçladıklarını ifade etti.
Projenin açılışı ilçede yaşayan gençlerler gerçekleştirdi. Açılışın ardından Tütüncü ve konuklar Kuzeyyaka Spor Tesisi'ni gezdi.