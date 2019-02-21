Son Dakika Haberleri: Kepez'den Geri Dönüşüm Uygulaması

Kepez'den Geri Dönüşüm Uygulaması

1 saat önce

Kepez Belediyesinin, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yenilediği geri dönüşüm uygulamasının hayata geçirildiği bildirildi.

Kepez'den Geri Dönüşüm Uygulaması, System.String[]
Kepez Belediyesinin, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yenilediği geri dönüşüm uygulamasının hayata geçirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında yenilenen geri dönüşüm uygulamasının tanıtımı Dokuma Park'ta gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, belediye bürokratları ve öğrenciler katıldı.

Açıklamada konuşmasına yer verilen Başkan Tütüncü, çevreye duyarlı belediyeciliğin son yıllarda önemli olduğunu, vatandaşların geri dönüşüm konusunda bilinç kazandığını ifade etti.

Geri dönüşüm kutularının parklarda, bahçelerde ve kamu binalarında bulunacağını belirten Tütüncü, ilçenin yeşile duyarlı olmasında bu kampanyanın etkili olacağını kaydetti.

Tütüncü, konuşmasının ardından geri dönüşüm işini yapacak olan firma ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:24 Kaynak: AA

AK Parti, Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel
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