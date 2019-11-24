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Kepez'den insan odaklı belediyecilik

6 saat önce

Belediyenin üniversite hazırlık ve AKMEK kurslarını ziyaret eden Başkan Hakan Tütüncü, "İnsan odaklı belediyecilik uygulamalarımız günden güne gelişiyor.

Kepez'den insan odaklı belediyecilik, System.String[]

Belediyenin üniversite hazırlık ve AKMEK kurslarını ziyaret eden Başkan Hakan Tütüncü, "İnsan odaklı belediyecilik uygulamalarımız günden güne gelişiyor. Böylelikle Kepez'in toplumsal yapısı daha da güçleniyor" dedi.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyenin üniversite hazırlık ile meslek ve sanat edindirme kurslarını ziyaret ederek, öğrencilerin yeni dönem heyecanlarına ortak oldu. Tütüncü, ilk ziyareti 9 ayrı kurs merkezinde 95 ayrı branşta açtığı kursla yeni eğitim yılına başlayan Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları (AKMEK)'nın Sakarya Parkı'ndaki merkez binasını yaptı. İdarecilerden yeni dönemle ilgili bilgi alan Tütüncü, sınıfları gezerek, öğretmen ve kursiyerlere yeni eğitim yılında başarılar diledi. Tütüncü, ziyaret sırasında kursiyer kadınların yaptığı el sanatları çalışmalarını da dikkatli bir şekilde inceledi.


AKMEK'le kadınlara meslek ve sosyal ortam


Özellikle kadınlara, kendilerini geliştirebilecekleri birçok imkan sunduklarını belirten Başkan Hakan Tütüncü, "AKMEK de bu imkanlardan bir tanesi. AKMEK ile kadınlarımızın hayallerini gerçekleştirmelerine ciddi bir destek veriyoruz. AKMEK, bir meslek ve sanat kursu olmakla birlikte aynı zamanda bir sosyal yaşam ortamıdır. Meslek ve sanat edindirme kurslarımız AKMEK, her yıl binlerce kursiyerimize hem meslek öğretiyor hem de kültür ve sanat ekseninde özel bir sosyal ortam sağlıyor. Bu kurslara en çok da kadınların ilgi göstermesi de belediye olarak bizi çok mutlu ediyor" açıklamasını yaptı.


"Üniversiteli olma hayaline destek veriyoruz"


Başkan Hakan Tütüncü, daha sonra belediyenin Teomanpaşa Mahallesi'ndeki Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursu binasını ziyaret etti. Sınıfları gezerek, öğretmen ve üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrencilere başarılar dileyen Tütüncü, yaptığı konuşmada, "Eğitim her şeyden daha önemli. Belediye olarak eğitime ciddi bir önem veriyoruz. Ücretsiz üniversite hazırlık kurslarımız her yıl yüzlerce öğrencimizin üniversiteli olma hayaline destek oluyor. İnsan odaklı belediyecilik uygulamalarımız günden güne gelişiyor. Böylece toplumsal yapımız daha da güçleniyor" ifadesini kullandı.


Tütüncü, kurs binasının fiziki şartlarını iyileştireceklerinin müjdesini öğrencilere verdi. - ANTALYA

Hakan Tütüncü, Antalya, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:33 Kaynak: İHA
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