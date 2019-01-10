Kepez'den Kısa Kısa

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez'in mülkiyet sorunlarının çözümü için Ankara'ya gittiğini bildirdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez'in mülkiyet sorunlarının çözümü için Ankara'ya gittiğini bildirdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Tütüncü, Fatih Mahallesi başta olmak üzere ilçedeki mülkiyet sorunlarının çözümü için Ankara'ya gitti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MKYK üyesi Gökçen Özdoğan Enç, Antalya milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Dışişleri Bakanlığı konutunda bir araya geldi.



İlçenin yıllardır mülkiyet sorunlarından birisinin çözüme kavuştuğunu belirten Tütüncü, Bakan Çavuşoğlu'nu ziyaretlerinde Fatih Mahallesi ve Sahir Mahallesi'ndeki mülkiyet sorunlarının çözümüne ilişkin değerlendirmeler yaptıklarını aktardı.



İlçenin problemlerinin çözümü noktasında Çavuşoğlu'nun ilgili bakanlarla irtibatta bulunduğunu ifade eden Tütüncü, bakanlık, Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesinin etkili ve koordinasyon içerisindeki çalışmaları neticesinde müjdelerle Antalya'ya döndüklerini kaydetti.



Kepez'de engeller aşıldı



Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi, 2018'de 750 özel çocuğu şehir gezileri, 500 çocuk ile ailelerini piknik ve 300 çocuğu da yıl sonu etkinliklerinde bir araya getirdi.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelli Koordinasyon Merkezi, 2018'de engelli vatandaşlarının yanında oldu. Merkez, 22 özel genç kıza gelinlik giydirerek, bir düğün organizasyonuna da ev sahipliği yaptı. Engelleri Aşarak Zafere Koşanlar programıyla yaşam hikayeleri örnek olacak kişileri bir araya getiren merkez, yıl boyunca da engelli vatandaşlarının isteklerini karşıladı.

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