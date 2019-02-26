Son Dakika Haberleri: Kepez'den Kısa Kısa

Kepez'den Kısa Kısa

2 saat önce

Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü'nün, Prof. İhsan Koz İlkokulu Gençlik ve Spor Kulübünü ziyaret etti.

Kepez'den Kısa Kısa, System.String[]
Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü'nün, Prof. İhsan Koz İlkokulu Gençlik ve Spor Kulübünü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar'ın da yer aldığı ziyarette Hakan Tütüncü, Çamlıbel Halk Eğitim Merkezinde tekvando sporuyla uğraşan öğrenciler ve aileleriyle sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hakan Tütüncü, Prof. İhsan Koz İlkokulu Gençlik ve Spor Kulübünün, Tekvando Milli Takımına 17 sporcu göndermesi dolayısıyla önemli bir spor kulübü olduğunu ifade etti.

Amatör sporla ilgili çalışmaları olduğunu da belirten Tütüncü, yeni dönemin 123 projesinden birinin spor akademisi olduğunu, akademinin içerisinde ise amatör sporlara ilişkin bir şube olacağını kaydetti.

Kepezli çocuklar doğum günü etkinliğinde buluştu

Kepez Belediyesi bünyesindeki spor okullarında ve etüt merkezlerinde eğitim gören çocuklar için doğum günü etkinliği düzenlendi.

Ocak ve Şubat aylarında dünyaya gelen 244 çocuk için pasta kesildi.

Başkan Tütüncü, Kepezle çocukların spor ve eğitim alanında yapılan çalışmalarla yarınlara güçlü bireyler olarak ulaşmalarını istediklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:03 Kaynak: AA

Bahattin Bayraktar, Kepez Belediyesi, Hakan Tütüncü, Kepez, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzine İndirim Geldi Erdoğan'dan HDP'li Sezai Temelli'ye Sert Tepki: Sen Türkiye'yi Terk Et

Kurucusunun Gül ve Davutoğlu Olduğu Söylenen YeniBirParti'den İlk Açıklama Geldi Meral Akşener: Kocamaz'a 2 Formül Önerdim, Seçenekler Kendisine Ait
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 17:08:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kepez'den Kısa Kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]