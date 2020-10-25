Kepez'den kısa kısa - Son Dakika

Kepez Belediyesi, şehir hastanesinin yapılacağı Masa Dağı ile Antalya Bulvarı arasında 35 metre genişliğinde bir cadde açıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Zeytin Dalı Şehitleri" ismi verilen caddenin açılan bölümüne sathi asfalt döküldü.

Yolda inceleme yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, şunları kaydetti:

"12 yılda, 1000 kilometreden fazla yeni yol açan belediyemiz, şimdi Masa Dağı ile Antalya Bulvarı'na birbirine bağlayan, Göçerler, Fatih ve Çankaya mahallelerimize muhteşem bir değer kazandıracak olan yeni bir yolu daha açıyor. Zeytin Dalı Şehitleri adını verdiğimiz caddemiz, Antalya'mıza hayırlı uğurlu olsun."

Santral'de 40 yıllık tapu sevinci

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçenin 40 yıllık bir mülkiyet sorununun daha çözüldüğünün müjdesini verdi.

Santral Mahallesi'nin batısında 161 dönümlük alandaki mülkiyet ve imara ilişkin sorunlarını çözdüklerini açıklayan Tütüncü, "220 ailemiz yıllarca bekledikleri ay yıldızlı tapularına kavuştu." ifadesini kullandı.

Kepez Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen törenle sembolik olarak 13 kişiye tapuları verildi.

Sahaf Festivali'ne yoğun ilgi

Kepez Belediyesinin DokumaPark'ta bu yıl ikincisini düzenlediği Sahaf Festivali, yoğun ilgi görüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında düzenlenen festival, kültürden müziğe edebiyata kadar birçok koleksiyonu alıcılarıyla buluşturuyor.

Geçmişin izlerini kitap sayfalarının aralarında arayanları bekleyen 2. Kepez Sahaf Festivali, 1 Kasım'da sona erecek.