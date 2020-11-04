Kepez'den Kızılay'a destek - Son Dakika

Kepez'den Kızılay'a destek

04.11.2020 15:17
Kepez'den Kızılay'a destek, System.String[]

Kepez Belediyesi, Kızılay Haftası'nda pandemi nedeniyle artan kan ihtiyacına 'Kan ver can olsun' kampanyasıyla destek verdi.

Kepez Belediyesi, Kızılay Haftası'nda pandemi nedeniyle artan kan ihtiyacına 'Kan ver can olsun' kampanyasıyla destek verdi.

Kepez Belediyesi ve Kızılay işbirliğiyle geçtiğimiz aylarda başlatılan 'Kan ver can olsun' kampanyasının 2. etabı başladı. Daha önce Kepez'in 22 mahallesinde gerçekleştirilen kampanya, 16 mahallede daha sürdürülecek. 'Kan ver can olsun' kampanyasının 2. etabının startı Kepez Tıp Merkezi önünden verildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de belediyesi ve Kızılay işbirliğiyle düzenlenen 'Kan ver can olsun' kampanyasına katılarak, tüm hemşehrilerine kampanyaya destek olmaları çağrısında bulundu. Kızılay denince ilk akla gelenin kan bağışları ve plazma bağışları olduğunu hatırlatan Tütüncü, "Kızılay her ne kadar Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafında afetlere, çeşitli felaketlere maruz kalanların yardımına, imdadına koşsa da; ilk akla gelen şeylerin başında nitelikli bir kan bankası, kan bağışı kampanyaları ve özellikle son zamanlarda çok fazla önemi anlaşılan plazma bağışıyla alakalı düzenlediği kampanyalar daha ön planda" dedi.

"Kampanyaya Kepez'den çok büyük destek"

Kepez'de 18 Haziran'dan itibaren 22 mahallede Kızılay'a kan ve plazma bağışı kampanyası başlattıklarını hatırlatan Tütüncü, "22 mahallemizde gerçekleşen bu kan bağışını hemşehrilerimiz çok ciddi manada bir destek ortaya koydular. ve ülkemizin dört bir tarafındaki vatandaşlarımıza kan ihtiyacını karşılayacak ciddi bir miktarı tedarik etmiş olduk. Özellikle korona virüsle mücadele sürecinde plazmanın da ne kadar önemli olduğunu, kıymetli olduğunu anladık. Bu süreçte plazma bağışıyla da alakalı çeşitli işbirliklerimiz gerçekleşti ve önemli bir rekora imza atarak 22 mahallemizde hemşerilerimizden topladığımız bu kan bağışları inanıyorum ki; Türkiye'nin dört bir tarafındaki vatandaşlarımız için can olacak, onlar için şifa olacak. Şifa arayan hayata tutunmaya çalışan hemşehrilerimize katkı sağlayacağız." diye konuştu.

"Sözde değil özde Kızılaycıyız"

"Sözde değil özde Kızılaycıyız" diyen Hakan Tütüncü, " Faydaya dönük bir iş yapabilmenin azmi ve gayreti içerisindeyiz. 18 Haziran'dan bugüne kadar sürdürdüğümüz ve 22 mahallede yapmış olduğumuz bu bağış kampanyaları da aslında bu özelliğimizin altını çiziyor ve bu yanımızı bir kez daha değişik bir biçimde tescil ediyor. Biz hayatımızın hiçbir anında, hiçbir işi, dostlar alışverişte görsün diye yapmıyoruz. Gerçekten fayda meydana getirsin, bir fayda üretelim düşüncesiyle hareket ediyoruz. "dedi.

"Tütüncü'den teşekkür"

'Kan ver can olsun' kampanyasına AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar'ın inanılmaz desteklerini gördüklerini dile getiren Başkan Tütüncü, "Çünkü onlarında kendi teşkilat ağları içerisinde bunları duyurmaları, mahallelere varana kadar hemşehrilerimizin organize olmalarına en büyük katkıyı koymaları bizim için çok kıymetliydi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. AK Parti Kepez İlçe teşkilatımızın her bir ferdine, mahalle başkanlarımıza kadar, her bir arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Bizde bundan böyle kan bağışlarıyla alakalı belediyemizi de adeta bir Kızılay gönüllüsü gibi çalıştırarak, belediyemizin sağlık birimlerini daha çok devreye alarak, fayda üretmeye devam edeceğiz. Yeri geliyor bir ünite kanın bile ne kadar kıymetli olduğunu bir yakınımıza kan ararken anlıyoruz. O halde iyi günde bu kan bağışlarını arttırmalıyız, onların depolamalıyız. Gün geldiğinde de bunlar Kızılay aracılığıyla halkımıza ulaştırılmalı. " diye konuştu.

Başkan Tütüncü konuşmasının sonunda kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

"Bu kampanya Türkiye'de bir ilk"

AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar da, Kepez Belediyesi ve Kızılay işbirliğiyle sadece bir haftalık değil, hayat boyu düsturuyla kan bağışının ilçede devam ettiğini söyledi. Başkan Tütüncü'ye ve ekibine yürekten teşekkür ettiğini belirten Bayraktar, "Her yaptığı projede halkımızın genel ekseriyetine nasıl dokunabiliriz, nasıl faydalı olabiliriz noktasında bir bakış anlayışıyla olaylara eğilen, yine bu bağlamda da bütün ekibiyle çalışan ve netice alan bir başkanımız Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kan bağış kampanyası çok anlamlıdır. Bence Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz bu bağlamda Türkiye'de Kızılay ile birlikte mahallelerde kan bağışı yapan başka bir belediye yoktur. Dolayısıyla bu ilki başardığı, başlattığı ve örnek olduğu için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kepez'de yaşayan bütün halkımızın bu kan bağışına destek vermesini özellikle rica ediyoruz. Çünkü kan verin insanlar can bulsun. Kan veren insan aynı zamanda sıhhat buluyor. Lütfen bu konuda duyarlı olalım. Hep birlikte kan bağışına önem verelim, kan bağışıyla ilgili çalışmalarımızı arttıralım." dedi.

"Biz onlara gittik"

Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop da, Kızılay Haftası dolayısıyla Kepez Belediyesi ile daha önce yapılan işbirliğinin devamı noktasında tekrar bir araya gelindiğini belirtti.

Kovid döneminde kan bağışlarında azalma olduğuna değinen Ertop, "Biz bu dönemde Kepez Belediyesi ile işbirliğine gittik. İnsanlar bize gelemiyorsa, biz onların ayağına gidelim dedik ve bir kampanya başlattık. İlk etapta 22 mahallemizde, şimdi ikinci etabın startını da 16 mahallemiz için verdik. Kepez Belediyesi'nin sınırlarında 38 mahalleye, eğer onlar gelemiyorsa, biz onların ayağına gideriz diyerek, kan bağışı faaliyetlerimizi yürüttük ve yürütmeye de devam ediyoruz. Kan bağışıyla ilgili bugüne kadar birçok kampanya yürütüldü ama mahalleler de tek tek bu kadar büyük çaplı ekiplerle mahallelerde yürütülen bu kampanyanın fikri Kepez Belediyesi'nden doğdu. Bu kampanyada önemli sayıda kan bağışı toplandı. Başta Antalya olmak üzere birçok hastalarımızda kullanıldı. "ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kepez'den Kızılay'a destek
Kepez'den Kızılay'a destek
Kepez'den Kızılay'a destek

Kepez Belediyesi, Türkiye, Kızılay, Kepez, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kepez'den Kızılay'a destek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor Sağlık kontrolüne getirildiği hastanenin cam kapılarını tekmeledi, sağlık çalışanlarına korku dolu anlar yaşattı Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: HDP'ye alternatif bir Kürt partisi kurdurmak için harekete geçtiler Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın yaptığı gaf dünyanın ağzına sakız oldu Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi: 60 yaş üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak, sanayi çalışanları 7.00'de iş başı yapacak Ünlü sunucu Eser Yenenler koronavirüsü yendi Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Minik Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:10
ABD Başkanını belirleyecek olan kritik 2 eyalette son durum ABD Başkanını belirleyecek olan kritik 2 eyalette son durum         
15:49
İzmir depreminde 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı İzmir depreminde 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı         
15:17
Emrah Apartmanı'ndan Yılmaz Erbek Apartmanı'na taşınan emekli astsubay, depremde yaşamını yitirdi Emrah Apartmanı'ndan Yılmaz Erbek Apartmanı'na taşınan emekli astsubay, depremde yaşamını yitirdi         
15:01
Antalyaspor Abdullah Avcı ile anlaşamadı! Trabzonspor'a imzası an meselesi Antalyaspor Abdullah Avcı ile anlaşamadı! Trabzonspor'a imzası an meselesi         
14:43
Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı         
14:17
Eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürüp intihar etmişti! Her şey 3 çocuğunun gözleri önünde olmuş Eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürüp intihar etmişti! Her şey 3 çocuğunun gözleri önünde olmuş         
14:07
Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22.00'de kapanacak Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22.00'de kapanacak         
13:53
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
15 dakikalığına üst kattaki komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı 15 dakikalığına üst kattaki komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı         
12:27
Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et         
11:04
Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş         
11:00
Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin         
10:39
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
08:03
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 16:41:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kepez'den Kızılay'a destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei