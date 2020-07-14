Kepez'den kurban pazarlarına özel 'Pazarlık Kiti' - Son Dakika

Kepez'den kurban pazarlarına özel 'Pazarlık Kiti'

Kepez'den kurban pazarlarına özel 'Pazarlık Kiti' Kepez Belediyesi, kurban pazarlarında bir gelenek olan tokalaşarak kurbanlık satış işlemi geleneğini bu yıl 'Pazarlık Kiti' ile sürdürecek.

Kepez'den kurban pazarlarına özel 'Pazarlık Kiti'

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ANTALYA - Kepez Belediyesi, kurban pazarlarında bir gelenek olan tokalaşarak kurbanlık satış işlemi geleneğini bu yıl 'Pazarlık Kiti' ile sürdürecek.

Kepez Belediyesi tarafından bu yıl pandemi sürecinde geçirilecek olan Kurban Bayramı için gerekli önlemler alındı. Çamlıca Mahallesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki kurban satış noktalarında pandemi nedeniyle hijyen kuralları en üst noktaya çıkarıldı. Bu yıl kurbanlık alış ve satışı maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapılırken, kurban pazarlarının vazgeçilmez geleneği pazarlık tokalaşması ise yapılamayacak. Ancak, Kepez Belediyesi yıllardır süre gelen tokalaşarak kurbanlık satış işlemi geleneğini 'Pazarlık Kiti' ile sürdürecek. Kepez Belediyesi, kurbanlık alıcı ve satıcılarının geleneksel tokalaşma işlemlerini yapabilmesi için temsili tokalaşma eli tasarlayarak, içinde tek kullanımlık eldiven ve dezenfektan bulunan 'Pazarlık Kitleri' hazırladı. Kurban pazarlarındaki tokalaşarak kurbanlık satış işlemi geleneğini bu yıl 'Pazarlık Kiti' ile sürdürecek olan Kepez Belediyesi, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde hazırlanan kitleri 180 kurbanlık satıcısına dağıttı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kepez'den kurban pazarlarına özel 'Pazarlık Kiti' - Son Dakika
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