Kepez'den 'Mobil Atık Getirme Merkezi' - Son Dakika

Kepez Belediyesi, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında ilçeye güneş enerjili 'Mobil Atık Getirme Merkezi' yerleştiriyor. Çevre dostu Mobil Atık Getirme Merkezi'nde çöpler kaynağında ayrıştırılıyor.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, Kepez Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. 'Sıfır Atık Projesi'ni Kepez'in 68 mahallesinde uygulamaya geçiren Kepez Belediyesi, geçtiğimiz aylarda da ilçenin belirli noktalarına güneş enerjili Mobil Atık Getirme Merkezi, Yön Tabelalı Geri Dönüşüm kutuları ve Reklam Tabelalı Geri dönüşüm kutuları yerleştirmişti. Kepez Belediyesi, vatandaşların atık konteynerlerine daha rahat ulaşabilmesi için Mobil Atık Getirme Merkezi'nin sayısını arttırdı.



Çöpler kaynağında ayrıştırılıyor



İlk olarak Kepez Belediyesi önünde uygulamaya geçirilen güneş enerjili Mobil Atık Getirme Merkezi, OFM Hastanesi, Kültür Mahalle Muhtarlığı, DokumaPark ve Kent Ormanına da yerleştirildi. Kepez'de sayıları arttırılan Mobil Atık Getirme Merkezleri, çöplerin kaynağında ayrıştırılmasını sağlıyor. - ANTALYA