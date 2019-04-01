Kepez'den Öğrencilere Sıfır Atık Semineri

Kepez Belediyesi, "Sıfır Atık" projesi kapsamında öğrencilere eğitim semineri düzenledi.

Kepez Belediyesi, "Sıfır Atık" projesi kapsamında öğrencilere eğitim semineri düzenledi.



Kepez Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğünce, bir geri dönüşüm fabrikası işbirliğiyle, okullarda israfın önlenmesi, doğal varlıkların korunması ve çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla eğitim seminerleri düzenlendi.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık Projesi'ne destek amacıyla başlatılan geri dönüşüm ve sıfır atık konulu eğitim semineri, Kepez'deki Arslanlar İlköğretim ile Gülgün Nihat Ömür İlköğretim okullarında gerçekleştirildi.



Eğitim seminerlerinin ardından temizlik işleri ekiplerince okullara, cam, kağıt, plastik ve metal atık toplama kutuları yerleştirildi.

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