Kepez'den okul bahçelerine eğitici oyun alanları

Kepez Belediyesi, öğrencilerin teneffüste hoşça vakit geçirmesi, takım çalışmasına uyum sağlayabilmesi, oyun oynarken matematik ve denge çalışması yapabilmeleri için okul bahçelerine eğitici oyun alanları çiziyor.



Okullara hizmet kapılarını sonuna kadar açan Kepez Belediyesi, yaptığı çalışmalarla da öğrencilerin eğitim ve öğretimlerine de destek oluyor. İlçeye birçok okulun kazandırılmasına katkı koyan Kepez Belediyesi, bir yandan okullara bilişim sınıfı kazandırırken, diğer yandan da sosyal ihtiyaçlarına da cevap veriyor. Kepez Belediyesi, öğrencilerin teneffüste hoşça vakit geçirmesi, takım çalışmasına uyum sağlayabilmesi, oyun oynarken matematik ve denge çalışması yapabilmeleri için okul bahçelerine oyun alanları çiziyor.



Kepez'in okul bahçelerine renkli çalışma



Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan uygulama ile okul bahçelerinde öğrenciler için rengarenk oyun alanları oluşturuluyor. Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun bahçesi de çizgi çalışmaları ile renklendirildi. Öğrencilerin teneffüste hoşça vakit geçirmesi, takım çalışmasına uyum sağlayabilmesi, oyun oynarken farkında olmadan matematik ve denge çalışması yapabilmelerini sağlayan çalışma Kepez'in ilk ve orta dereceli tüm okullarında yürütülüyor. - ANTALYA