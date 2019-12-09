Son Dakika Haberleri: Kepez'den okul bahçelerine eğitici oyun alanları
Son Dakika Güncel Kepez'den okul bahçelerine eğitici oyun alanları - Son Dakika

Kepez'den okul bahçelerine eğitici oyun alanları

6 saat önce

Kepez Belediyesi, öğrencilerin teneffüste hoşça vakit geçirmesi, takım çalışmasına uyum sağlayabilmesi, oyun oynarken matematik ve denge çalışması yapabilmeleri için okul bahçelerine eğitici oyun alanları çiziyor.

Kepez'den okul bahçelerine eğitici oyun alanları, System.String[]

Kepez Belediyesi, öğrencilerin teneffüste hoşça vakit geçirmesi, takım çalışmasına uyum sağlayabilmesi, oyun oynarken matematik ve denge çalışması yapabilmeleri için okul bahçelerine eğitici oyun alanları çiziyor.


Okullara hizmet kapılarını sonuna kadar açan Kepez Belediyesi, yaptığı çalışmalarla da öğrencilerin eğitim ve öğretimlerine de destek oluyor. İlçeye birçok okulun kazandırılmasına katkı koyan Kepez Belediyesi, bir yandan okullara bilişim sınıfı kazandırırken, diğer yandan da sosyal ihtiyaçlarına da cevap veriyor. Kepez Belediyesi, öğrencilerin teneffüste hoşça vakit geçirmesi, takım çalışmasına uyum sağlayabilmesi, oyun oynarken matematik ve denge çalışması yapabilmeleri için okul bahçelerine oyun alanları çiziyor.


Kepez'in okul bahçelerine renkli çalışma


Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan uygulama ile okul bahçelerinde öğrenciler için rengarenk oyun alanları oluşturuluyor. Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun bahçesi de çizgi çalışmaları ile renklendirildi. Öğrencilerin teneffüste hoşça vakit geçirmesi, takım çalışmasına uyum sağlayabilmesi, oyun oynarken farkında olmadan matematik ve denge çalışması yapabilmelerini sağlayan çalışma Kepez'in ilk ve orta dereceli tüm okullarında yürütülüyor. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması
İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 18:00:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kepez'den okul bahçelerine eğitici oyun alanları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]