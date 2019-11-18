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Kepez'den örnek çevreci çalışma

6 saat önce

Kepez Belediyesi, organik ve bahçe atıklarından gübre, kedi ve köpekler için de mama yapılacak kompost çalışmalarına, Perihan Esat Aral Ortaokulu'ndan start verdi.

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Kepez Belediyesi, organik ve bahçe atıklarından gübre, kedi ve köpekler için de mama yapılacak kompost çalışmalarına, Perihan Esat Aral Ortaokulu'ndan start verdi.


Kepez Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında bir ilke daha imza attı. Kepez Belediyesi, aldığı kompost makinesi ile organik atıklardan ve bahçe atıklarından gübre, kedi ve köpeklere de mama üretecek. Sıfır Atık Projesi kapsamında kompost çalışmalarına Perihan Esat Aral Ortaokulu'ndan start verildi. Öğrencilerin sıfır atık konusunda bilgilendirildiği ve organik atıklar ile bahçe atıklarının karıştırılarak kompost elde edilen çalışmalara, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de katıldı.


Çevreci teknoloji Kepez'de


Öğrencileri çevre konusunda daha duyarlı olmaya davet eden Başkan Tütüncü, sıfır atık projesi hakkında bilgi verdi. Sıfır Atık Projesi ile ilgili farkındalık meydana getirmek istediklerine değinen Başkan Tütüncü, temiz bir çevre için el ele verilmesi gerektiğini vurguladı. Kepez Belediyesi'ne alınan kompost makinesi hakkında bilgi veren Başkan Tütüncü, atıklardan gübre, kedi ve köpek maması üreten bu teknolojinin artık Kepez'de olduğunu müjdeledi.


Çevreyi koruma sözü


Öğrencilerden çevrenin korunması için söz alan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Sıfır atık için çalışmaya, atıkları doğada bırakmamaya, onları geri dönüştürmeye, hep birlikte hazır mıyız? Bu kompost makinesi ile bu yaş atıkların kompost olarak köpek maması ve gübre olarak, üretilmesi süreçlerini takip edecek miyiz? Doğayı korumaya devam mı?" dedi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, daha sonra öğrencilerle beraber atıklardan dönüştürülen kompost ile çiçek dikti.


Sokak hayvanlarına mama


Kepez Belediyesi, sıfır atık kapsamında belediye bünyesinde de sıfır atık çalışmalarına başladı. Çevreci bu çalışma ile belediye yemekhanesi ve çay ocaklarından çıkan organik atıklar kompost makinesiyle gübreye, kedi ve köpekler için de mamaya dönüştürülecek. Doğayı kirletmeyen gübreler park ve bahçelerde kullanılırken, kedi ve köpek mamaları da sokak hayvanlarına ulaştırılacak. - ANTALYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:56 Kaynak: İHA
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