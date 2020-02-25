Kepez'den otizmli çocuklar için işbirliği protokolü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kepez'den otizmli çocuklar için işbirliği protokolü - Son Dakika

Kepez'den otizmli çocuklar için işbirliği protokolü

6 saat önce

Kepez Belediyesi ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği arasında engellilere yönelik sosyal kültürel ve sportif faaliyetler ile çeşitli kursların açılmasını öngören işbirliği protokolü imzalandı.

Kepez'den otizmli çocuklar için işbirliği protokolü, System.String[]

Kepez Belediyesi ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği arasında engellilere yönelik sosyal kültürel ve sportif faaliyetler ile çeşitli kursların açılmasını öngören işbirliği protokolü imzalandı.


Kepez Belediyesi, engellerin kaldırıldığı ilçede örnek bir projeye daha imza attı. 'Engelsiz Kepez' sloganıyla bugüne kadar özel bireylerin her zaman yanı başında olan Kepez Belediyesi, yeni bir işbirliği için Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği ile protokol masasına oturdu. Kepez Belediyesi ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği arasında engellilere yönelik sosyal kültürel ve sportif faaliyetler ile çeşitli kursların açılmasını öngören işbirliği protokolü gerçekleştirildi. Protokol Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz tarafından imzalandı. Protokol kapsamında; 8 yaş üzeri genç engellilere yönelik sosyal kültürel ve sportif faaliyetler yapılacak, zihinsel, bedensel ve otizmli engellilerin katılabileceği ritim grubu kursları açılacak.


"Engelsiz Kepez"


Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği ile örnek bir projeye daha imza attıklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "11 yıllık hizmet süremizde her zaman özel bireylerimizin yanı başında yer aldık. Sevinçleriyle mutlu olduk, hüzünleri ile üzüldük. Bugüne kadar engelsiz bir Kepez için çalıştık. Her koşulda elimizden gelen tüm olanakları seferber ettik. Sosyal belediyecilik anlayışının yanı sıra birey olarak da her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.


Kepez Belediyesi, geçtiğimiz aylarda otizmli çocuklar için örnek bir projeye daha imza atmıştı. Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen yüzme seansları ile otizmli çocuklara, yaz boyunca Fi Fikri Olimpik Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesislerinden ücretsiz yararlanma imkanı sunulmuştu. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:29 Kaynak: İHA
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