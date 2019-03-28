Kepez'den Oy Kullanacak Vatandaşlara Ulaşım Hizmeti
1 saat önce
Kepez Belediyesi Evde Sağlık Hizmetlerince, 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanmak isteyenlere ulaşım hizmeti verilecek.
Kepez Belediyesi
Evde Sağlık Hizmetlerince, 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanmak isteyenlere ulaşım hizmeti verilecek.
Hasta, engelli veya yaşlı olması sebebiyle oy kullanmaya tek başına gidemeyecek olan vatandaşlar, belediyenin evde sağlık hizmetleri ekiplerince verilecek olan hizmetten ücretsiz yararlanacak.
Sağlık ekiplerince, engelliler engelli hizmet araçları, yaşlı ve hasta olanlar da ambulanslarla evlerinden alınarak, oy kullanacakları sandıklara taşınacak.
Ekipler, oy kullananları tekrar evlerine ulaştıracak.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:59 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2023'te Yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kürsüden açıkladı: Saadet Partisi Elmadağ Adayı AK Parti Lehine Çekildi
Wow Air, Tüm Uçuşlarını İptal Etti
Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Zabıta Ekiplerini Şaşkına Çevirdi!