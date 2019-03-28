Son Dakika Haberleri: Kepez'den Oy Kullanacak Vatandaşlara Ulaşım Hizmeti

Kepez'den Oy Kullanacak Vatandaşlara Ulaşım Hizmeti

1 saat önce

Kepez Belediyesi Evde Sağlık Hizmetlerince, 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanmak isteyenlere ulaşım hizmeti verilecek.

Kepez'den Oy Kullanacak Vatandaşlara Ulaşım Hizmeti, System.String[]
Kepez Belediyesi Evde Sağlık Hizmetlerince, 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanmak isteyenlere ulaşım hizmeti verilecek.

Hasta, engelli veya yaşlı olması sebebiyle oy kullanmaya tek başına gidemeyecek olan vatandaşlar, belediyenin evde sağlık hizmetleri ekiplerince verilecek olan hizmetten ücretsiz yararlanacak.

Sağlık ekiplerince, engelliler engelli hizmet araçları, yaşlı ve hasta olanlar da ambulanslarla evlerinden alınarak, oy kullanacakları sandıklara taşınacak.

Ekipler, oy kullananları tekrar evlerine ulaştıracak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:59 Kaynak: AA

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