Son Dakika Haberleri: Kepez'den Parklara Kedi Evi

Kepez'den Parklara Kedi Evi

1 saat önce

Kepez Belediyesi sokak kedileri için parklara kedi evleri monte ediyor.

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Kepez Belediyesi sokak kedileri için parklara kedi evleri monte ediyor.

Kepez Belediyesi, sokak kedileri için üretilen rengarenk evlerin ilk örneklerini Fatih Sultan Mehmet Parkı'na monte etti. Belediye atölyelerinde üretilen kedi evleri ile sokak kedilerinin soğuk ve yağmurlu kış günlerini rahat geçirmesi sağlanacak. İki katlı, içinde mama ve su kabı olan rengarenk boyanmış kedi evlerinin yerleştirilmesine tanıklık eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, emeği geçen tüm belediye personeline teşekkür etti.

"Bütün canlılara saygı"

Birçok parkta kedi evlerinin örneklerinin görülebileceğini belirten Tütüncü, bu evlerde hem yiyecek ve içecek, hem de sıcak bir ortam olacağını söyledi. Şirin görüntüleriyle şehre güzellik katan kedi evlerini sokak hayvanlarının hizmetine vereceklerini belirten Tütüncü, "Medeni şehir olabilme önceliklerinden birisi, bütün canlılara saygı göstermektir. Sokak havyalarına yönelik çok daha fazla imkanları üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Vatandaşlar da benimsemeli"

Antalya Pati Koruma Derneği Başkanı Ebru Alişarlı da, Kepez Belediyesi'nin gösterdiği bu davranışı vatandaşların da benimsemesini istedi. Sokak hayvanlarıyla ilgilenen gönüllülerin sayısının artmasıyla belediyelerin de bu tür hizmetleri üretmeye devam edeceğini belirten Alişarlı, sokak hayvanlarının özelikle olumsuz hava şartlarında daha fazla ilgiye ihtiyaç duyduğunu hatırlattı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:51 Kaynak: İHA

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