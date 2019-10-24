Kepez'den Ünsal Mahallesi'ne spor tesisi
16 dakika önce
Kepez Belediyesince inşa edilen semt spor sahası törenle hizmete açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:42 Kaynak: AA
Kepez Belediyesince inşa edilen semt spor sahası törenle hizmete açıldı.
Kepez Belediyesinde yapılan açıklamaya göre, belediyenin, Ünsal Mahallesi'nde 11 bin 27 metrekare alana inşa ettiği semt spor sahası çocuklara kapılarını açtı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, mahallelerdeki spor sahalarını önemsediklerini, çocukların güzel ve nitelikli tesislerde futbol oynamalarının önemli olduğunu ifade etti.
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