Son Dakika Haberleri: Kepez'den Ünsal Mahallesi'ne spor tesisi
Son Dakika Güncel Kepez'den Ünsal Mahallesi'ne spor tesisi

Kepez'den Ünsal Mahallesi'ne spor tesisi

16 dakika önce

Kepez Belediyesince inşa edilen semt spor sahası törenle hizmete açıldı.

Kepez'den Ünsal Mahallesi'ne spor tesisi, System.String[]

Kepez Belediyesince inşa edilen semt spor sahası törenle hizmete açıldı.

Kepez Belediyesinde yapılan açıklamaya göre, belediyenin, Ünsal Mahallesi'nde 11 bin 27 metrekare alana inşa ettiği semt spor sahası çocuklara kapılarını açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, mahallelerdeki spor sahalarını önemsediklerini, çocukların güzel ve nitelikli tesislerde futbol oynamalarının önemli olduğunu ifade etti.

Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:42 Kaynak: AA
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