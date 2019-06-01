Kepez Devlet Hastanesinde geleneksel bayramlaşma
1 saat önce
Kepez Devlet Hastanesi'nde geleneksel hale gelen bayramlaşma töreni hastane yönetimi, doktorlar ve tüm sağlık çalışanlarının katılımı ile gerçekleşti.
Kepez Devlet Hastanesi
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:20 Kaynak: İHA
'nde geleneksel hale gelen bayramlaşma töreni hastane yönetimi, doktorlar ve tüm sağlık çalışanlarının katılımı ile gerçekleşti. Ramazan Bayramı
dolayısıyla son mesai gününde sağlık çalışanları ve hekimlerle bayramlaşma etkinliği düzenlendi. Bayramlaşma programının açılış konulmasını yapan Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr.Ramazan Gürkan, "Dini bayramların önemi toplumun kucaklaşması birlik ve beraberlik içinde olmalarını sağlaması ve kaynaşmasıdır. Geleneksel olarak herbayram bir araya gelerek kutladığımız bayramlaşma geleneğimizi de sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlıklı, huzurlu bir bayram diliyorum" ifadelerinde bulundu.
Konuşmaların ardından yapılan bayramlaşmada, tüm çalışanlara kolonya ve şeker takdim edildi. - ANTALYA
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