Kepez, dumansız yaşamı ödüllendirecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kepez, dumansız yaşamı ödüllendirecek - Son Dakika

Kepez, dumansız yaşamı ödüllendirecek

6 saat önce

Kepez Belediyesi '9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü'nde önemli bir projeye daha imza atıyor.

Kepez, dumansız yaşamı ödüllendirecek, System.String[]

Kepez Belediyesi '9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü'nde önemli bir projeye daha imza atıyor. 'Sen de bırakabilirsin' projesi ile ilçe sakinlerini ücretsiz sigara bağımlılığından kurtarmaya hazırlanan Kepez, dumansız yaşamı seçenleri de ödüllendirecek.


Sağlık alanında ilçeye önemli yatırımlar ve hizmetler kazandıran Kepez Belediyesi, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü'nde bağımlıları dumansız yaşama davet edecek. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzalayan Kepez Belediyesi, 'Sen de bırakabilirsin' projesi ile sigarayı bırakmak isteyen ilçe sakinlerinin elinden tutacak. Farkındalık oluşturmak ve sigarayı bırakma kararı almalarını sağlamak için de Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün de katılımıyla projenin tanıtımı gerçekleştirilecek.


6 ay sonra ödüllendirilecek


'Ben sigarayı bırakmak istiyorum' diyenlerin, 9 Şubat -31 Mart tarihleri arasında Kepez Belediyesi yanında bulunan Sağlık Merkezi'ne şahsen veya telefonla başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvurunun ardından Kepez KETEM'e yönlendirilecek olan vatandaşlar, 6 ay sonraki tetkiklerde sigarayı bıraktıklarının tespit edilmesi halinde Kepez Belediyesi, tarafından ödüllendirilecekler. Dumansız yaşamı seçenlerin ödüllerini Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, takdim edecek. Sağlıklı bir hayata adım atmak isteyenler, Belediye Sağlık Merkezi'nin, 338 11 22 nolu telefonundan gerekli bilgilere ulaşabilecekler. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak isterken katil oldu
Antalya'da taksi ücretlerine zam geldi Antalya'nın Kumluca ilçesi, Süper Loto'da 15,6 milyon lira kazanan talihliyi merak ediyor Antalyaspor'un ismi, Fraport TAV Antalyaspor olarak değişiyor

Son Dakika Haberleri
18:39 Youtuber Reynmen yeni şarkısı Leila ile dünya listelerine girdi
18:31 Çağatay Ulusoy'un yeni askerlik fotoğrafları ortaya çıktı
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 19:20:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kepez, dumansız yaşamı ödüllendirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]