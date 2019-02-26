Kepez'e 2 Yeni Eser

Müzeleri, kültür sanat etkinlikleri ve festivalleriyle Antalya'nın cazibe merkezi haline gelen DokumaPark'a 2 yeni eser geliyor.

Müzeleri, kültür sanat etkinlikleri ve festivalleriyle Antalya'nın cazibe merkezi haline gelen DokumaPark'a 2 yeni eser geliyor. Anadolu uygarlıklarının 84 eserinin yer aldığı Dokuma Açık Hava Müzesi ve Simülasyon Merkezi, 28 Şubat Perşembe günü törenle açılıyor



Dokuma Açık Hava Müzesi, Anadolu uygarlıklarının 84 eserini barındırıyor. Kepez Belediyesi'nin halkın kullanımına açtığı DokumaPark içinde açılacak olan Dokuma Açık Hava Müzesi'nde 25'te biri oranında küçültülen seçkin mimari eserler yer alıyor.



Simülasyon Merkezi



Açılışı yapılacak ikinci eser ise Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, 2. döneminde vaat ettiği 70 projeden biri olan Simülasyon (sanal gerçeklik) Merkezi olacak. Dokuma Açık Hava Müzesi içinde yer alan Kepez Simülasyon Merkezi, 8D sinema salonu olma özelliği taşıyor. Ziyaretçiler, 3D stereo gözlüklerle, hareketli koltuklarda, sis, duman ve su damlacıkları eşliğinde film izlemenin keyfi ile tanışacaklar. - ANTALYA

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