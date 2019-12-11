Kepez'e 24 derslikli okul yapılacak - Son Dakika

Antalya'nın Kepez ilçesine yapılacak Kamile-Metin Yapar İlkokulu için protokol imzalandı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, valilikte yapılan törende, hayırsever Nadir Yapar'ın Varsak Mahallesi'nde 7473 metrekarelik alana 24 derslikli bir okul yaptıracağını söyledi.

Yapar'ı tebrik eden Karaloğlu, "İlkokulun bir an önce bitirilerek eğitime kazandırılmasını istiyoruz. Böylece bölgede ikili eğitim yapan 4 okulumuzun da tekli eğitim sistemine geçiş yapmasını planlıyoruz." dedi.

Protokolün imzalanmasının ardından Karaloğlu, hayırsever Yapar, oğlu Metin Yapar ve kız kardeşi Nihal Marmara ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Müdür Yardımcısı Erhan Baydur da katıldı.