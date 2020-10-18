Kepez'e 3 milyon 200 bin metrekare yeşil alan - Son Dakika

Kepez Belediyesi, Şafak Mahallesi'nde uzun yıllar moloz ve çöp alanı olarak kullanılan 37 bin metrekare alanı, yeşillendirme çalışmasıyla portakal bahçesine dönüştürdü. Günlerce süren çalışmanın ardından çöplerden ve molozlardan temizlenen araziye, yetişmiş 300 adet portakal ağacı dikildi. Portakal ağaçları da açılacak olan imar yolları üzerinde ve konut yapılacak arazilerden köklerinden sökülerek, Şafak Mahallesi'ndeki yeni yaşam alanlarına getirildi.

Tütüncü'den portakal ağaçlarına toprak

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de çim ekimi hazırlığı çalışmasının devam ettiği portakal bahçesini gezerek, incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır da Tütüncü'yü, portakal bahçesiyle ilgili bilgilendirdi. Tütüncü, kürekle köklerine toprak attığı bahçedeki portakalların bakımını da yaptı.

Sorunsuz ve gelişen Şafak

Başkan Hakan Tütüncü, yaptığı açıklamada, Şafak Mahallesi'nin, Kepez'deki muhteşem değişim ve gelişiminin yaşandığı yerleşim bölgelerinin başında geldiğini söyledi. Mahallenin imar ve mülkiyete ilişkin sorunlarının tamamıyla ortadan kaldırıldığına işaret eden Başkan Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: "Mahallemizde imar yollarını, cadde ve bulvarları ve yeni ulaşım akslarını açtık. Bunlarla birlikte sosyal alanları da oluşturma konusunda da bir kararlılığı ortaya koyduk. Şafak Mahallemizde, yeni eğitim kurumlarından tutun, sosyal belediyecilik faaliyetleri veren kurum ve kuruluşlarımızın hizmet noktalarının olduğu yerlere kadar birçok alanda önemli çalışmalar yaptık."

Şafak'a 37 bin metrekare portakal bahçesi

Tütüncü, Şafak Mahallesi'nde 37 bin metrekare büyüklüğünde yeni bir yeşil alan ve içerisinde 300 adet yetişmiş portakal ağacından oluşan güzel bir bahçe yaptıklarını belirterek; "Bu bahçe ile Antalya'nın sembolü olan portakalı mahallemizde yaşatmış olacağız. Bu park, aynı zamanda yeşil dokusuyla da güzel bir Anadolu Bahçesi olacak. Bu özellikleriyle portakal bahçemiz, çocuklarımız başta olmak üzere mahalle sakinlerimiz için adeta yeşil bir vaha olacak." açıklamasını yaptı.

12 yılda 400 park

Ellerinin değdiği her yer yeri yeşillendirdiklerine dikkat çeken Başkan Hakan Tütüncü, "Dile kolay, son 12 yılda 3 Milyon 200 Bin m2'den fazla yeni yeşil alan ürettik. 400'den fazla mahalle parkı, temalı park ve meyve bahçeleri yaptık. Yaptıklarımızla asla yetinmiyor, eserlerimize yenilerini eklemek için kendimizle yarışıyoruz.

Şafak Mahalle Muhtarı Metin Şimşek de Tütüncü'ye mahallesine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Başkan Hakan Tütüncü, Şafak Mahallesi'nde Ahmet Hamdi Akseki Caddesi üzerinde yeşillendirme çalışmasının yapılacak olan 2029 metrekare alanı da inceledi.Kepez Belediyesi, portakal bahçesi oluşturulan arazinin sınırında bulunan Ahmet Hamdi Akseki ile Azem Akkaya caddelerinin asfaltını da yeniledi. - ANTALYA