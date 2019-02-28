Kepez'e Çifte Açılış

Kepez Belediyesi'nin Anadolu uygarlıklarının 84 eserinin yer aldığı MinyaTürk Açık Hava Müzesi ve Simülasyon (sanal gerçeklik) Merkezi törenle hizmete açıldı.

Kepez Belediyesi'nin Anadolu uygarlıklarının 84 eserinin yer aldığı MinyaTürk Açık Hava Müzesi ve Simülasyon (sanal gerçeklik) Merkezi törenle hizmete açıldı.



Dokumapark, 2 yeni esere daha kavuştu. Kepez Belediyesi'nin Anadolu uygarlıklarının 84 eserinin yer aldığı MinyaTürk Açık Hava Müzesi ve Simülasyon Merkezi düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere araladı. Açılış törenine; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Başbakan Adnan Menderes döneminde ülkede çok önemli hizmetlerin yapıldığına değindi. Dokuma Fabrikası, Antbirlik, Devlet Su İşleri, Aşur Aksu Hastanesi ve sayılamayacak daha birçok hizmetin aslında başvekil Adnan Menderes döneminde memlekete geldiğine değinen Tütüncü, "Dokuma Fabrikası da onlardan birisiydi. Dokuma Fabrikasını hatıraları ile yaşatmak için ve geleceğe taşımak için çok büyük bir kararlılık gösterdik, çalıştık, çaba sarf ettik ve Antalya'nın yaşam merkezi haline çevirdik. Günün birinde tarihler yazıldığında Antalya'nın tarihine bakıldığında 2. Menderes dönemi olduğunu göreceksiniz. Oda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'dir. Antalya iki Menderes'ten de çok büyük hizmetler gördü. Birinci Menderes'i gönlüne demokrasi şehidi olarak yazdı, 2. Menderes'i de, yeni dönemde de bambaşka bir heyecanla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Antalyamıza taşıyacaktır. Adnan Menderes'in mirasının Antalya'ya bambaşka bir yaşam merkezi olarak dönüştürdük. Menderes Türel başkanımızla, buraya yaptığımız hizmetlerin en başında 2015 yılında Antalya'nın, Akdeniz Bölgesinin en büyük bilim merkezini kazandırma konusunda ortaya koyduğumuz iş birliğiydi. Menderes başkanımız büyük gönüllülükle bize yol verdi. ve Akdeniz Bölgesinin en büyük Bilim Merkezleri'nden birini çocuklarımız ve gençlerimiz için hizmete açıyoruz. Dokuma Fabrikası bilimsel araştırmaların, öğrencilerini bilimsel gelişimini sağlayacak en önemli merkez olacak. Dünya'nın bir çok yerinde o şehre gelen bilim merkezi çekim noktalarıdır. Turistler içinde burası önemli bir çekim merkezi olacak. Antalya için çok önemli bir proje" dedi.



Semt Müzesi geliyor



Dokumapark'ta çok güzel bir semt müzesini de yakında açacaklarını belirten Tütüncü, "Antalya'nın yakın tarihini dokunarak yaşayacaksınız. 2500 yıllık Antalya tarihinden kesitleri de bura görebileceksiniz. Tıpkı Oyuncak Müzesi gibi hatıralarımıza, gönlümüze bam teline basan çok önemli bir müze olacak" diye konuştu.



Bugün 2 açılışı aynı anda gerçekleştirdiklerini ifade eden Hakan Tütüncü, "Büyükşehir Belediye başkanımızın desteği ile MinyaTürk Açık Hava Müzesi'ni açıyoruz. Konyaaltı'ndaki Minicity çok önemli parklardan birisiydi. Burası aynı zamanda Türkiye'nin önemli maket parkalarından birisiydi. Büyükşehir belediye başkanımız Konyaaltı Sahil Projesi çalışmalarına başladıklarında 'Minicity'nin nakli gündeme geldi. Bizde Dokuma da yaşatalım ve güzelleştirelim diyerek, talepte bulunduk. Bu maketlerin tamamı DokumaParkta sergilenmek üzere hediye edildi. Onarılan ve yenileri eklenen maketler şimdi ise DokumaPark ta bambaşka cazibe merkezi oluyor. Büyükşehir Belediyemize ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum."



Simülasyon Merkezi



Diğer açılışın geçmiş dönemdeki vaatlerinden bir olan Simulasyon Merkezi olduğunu belirten Tütüncü, "Yan tarafa yeni bir müştemilat yaptık ve buraya bu merkezimizi kazandırdık. Burada Minyatür Türkiye parkı ile bütünleşecek filmler gösterilecek. Sanal bir gerçeklik sunan bu merkezde havadan Türkiye'ye gezinti yapacağız. Ziyaretçilere, Antalya'nın dört bir tarafını info merkez gibi tanıtacak gösterimler yapılacak. Ankara, İstanbul ve Bursa gibi tarihi ve turistlik şehirlerini gezebildiğiniz bir sanat gerçeklik ortamı armağan ediyoruz. Bizim temel hedefimiz Antalya'da Kepez de yaşayanlar için önemli bir eğitim merkezi olsun istedik. İstanbul'u görme imkanı olmayan çocuklarımız İstanbul'u, Dünyanın farklı yerlerindeki teknolojik gelişmeleri burada görsünler dedik. Antalya'ya gelen misafirlerimizin Antalya ve Türkiye hakkında bilgiler edindiği önemli bir cazibe merkezi olmasıydı. Oyuncak Müzemizi bir yılda 500 bin ziyaretçi ağırladıysa, bugün açılışını yapacağımız Simülasyon Merkezi de hem eğitime, hem de turizme katkı sağlayacak, önemli bir tesis olacak" dedi.



"Dokumanın ne başı var, nede sonu"



Kepez'e önemli yatırımlar yaptıklarının altını çizen Tütüncü, "Dokumanın ne başı var, nede sonu. Geçtiğimiz gün 123 projemizi açıkladık. Bu projelerin içinde Dokuma'nın halen atıl olan, boşta olan kısımlarına serpiştirmek suretiyle çok farklı bir cazibeyi Antalya için burada oluşturacağız. Dokuma 2024 yılına geldiğimizde Antalya'nın göz bebeği olacak ve Türkiye'de de eşi benzeri olmayan bir yer olacak. DokumaPark'ta 6 ayrı müze ve 1 bilim müzesi yer alıyor. ve bunlara sürekli de yenileri eklenecek. Sürekli hayaller kuruyoruz. Menderes Başkanımız, mülkiyet ve imar problemleri başta olmak üzere sosyal gelişmişliğini artırmak için Kepez'e çok büyük destekler verdi. Antalya'nın diğer ilçelerinde olan güzellikler Kepez'de olsun, daha fazlası Kepez de olsun, çok daha güzel hizmetler Kepez'e yakışır dedi. Onun için çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemde el ele çok daha güzel işleri birlikte yapacağımız yeni dönemin kapılarını aralıyoruz. Bize verilen her bir oyu helal ettirmek için gece gündüz çalıştık ve çalışıyoruz" diye konuştu.



Türel: "Dokumapark halkın parkı"



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de DokumaParkı sürekli açan kabak çiçeğine benzetti. Dokumapark'ın halkın parkı olduğunu ve halkın kullanımına sunulduğu hatırlatan Türel, "Projelerin adına halk koymakla olmuyor. Halka hizmet bizim anlayışımızda halka faydalı olan hizmettir. Halkın içinde olan hizmettir. Projelerin adına halk koyup halkın kandırıldığı projelerle olmuyor. Antalya'nın trilyonlarını götürmeye çalıştılar, şimdi biz bunların mücadelesini veriyoruz. Bir zamanlar halk kart vardı. Onların halk kartı birkaç yandaşı zengin edecek projelerden başka bir çalışma değildi. Sizler bizleri desteklediniz ve Antalya'yı o halk kart illetinden bizler kurtardık. Şimdi de adında halk, ama içinde halk olmayan projeleri paylaşıyorlar. Antalya'ya halk suyu geliyormuş. Bizim rakip göreve gelirse Antalyalılara piyasa şartlarından ucuz damacana suyu dağıtacakmış. Halkın suyu musluktan akan sudur. Bunlar göreve geldiklerinde halkın suyu musluk suyunu kirletecekler. Hakan başkanımızın eşi doktor. 'Biz hastalarımıza, yararlı diye musluktan akan ASAT'ın suyunu tavsiye ediyoruz' diyor. Bir arada bedava elektrik dediler. Bulana aşk olsun. Biz en ucuz suyu kullanırken, bir geldik en pahalı suyu biz kullanıyoruz. Bedava elektriği bulamadık, birde üstüne en pahalı suyu kullanan il olduk. Şimdi damacana ile su dağıtacaklarına göre Allah korusun bunlar bizim musluktan akan suyu da koruyamayacaklar herhalde" ifadelerini kullandı.



Türel, çok büyük bir proje ile inşa edilen Konyaaltı sahilinin hafta sonu Antalya Fetih Kutlamalarına ev sahipliği yapacağını belirterek, tüm Antalyalıları kutlamalara davet etti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün ufku açık, geniş bir vizyona sahip olduğunun da altını çizen Türel, "Büyükşehir Belediye başkanı olarak bütün başkanların hizmet noktasında benden talepleri olur. Yol, su, kanalizasyon isterler. Hakan başkan benden soba müzesine soba istiyor, Minicity'deki maketleri istiyor, Antalyasporun eski otobüsünü istiyor. İşte bu güzel vizyonu hitap eder. Diğer belediye başkanlarımız şehrin önce alt yapısını gidermeye çalışıyorlar. Artık Kepezimizde hamdolsun alt yapı sorunu kalmadı. Kepezde eskiden mülkiyet problemleri konuşuluyordu, şimdi konuşulmuyor. Gecekondu istilası konuşuluyordu, şimdi ise kentsel dönüşüm konuşuluyor" diye konuştu.



"Büyükşehir adayları 77, Kepez'e 123 proje"



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, hafta sonu Kepezaltı-Santraldeki 3 bin 200 hak sahibine 6 binin üzerinde tapu dağıtılacağını da müjdeledi. "Biz milletin mutluluğu ile mutlu oluyoruz. Birileri milletin mutluluğu ile mutsuz oluyor" diyerek sözlerine devam eden Türel, "Halkımıza sevinç yaşatmak istemiyorlar. Şimdi tapular dağıtılacak ya, Kepezaltı-Santralde kira yardımı kesilecek diyorlar. Kuyruklu yalan. Amaç yalan dolan halka o tapu sevincini yaşatmamak. Kendileri 2009 da çiklet tapusu dağıttılar. Bu tapuları devlet dağıtıyor, devlet. O mutluluğu biz size yaşatmayacağız. Birileri Büyükşehirde 77 projeyi zor bulmuş. Projelerin yarısı da benim projem. Benim Hakan başkanım, Kepez de 123 proje yapıyor. İşte Vizyon farkı bu. Biz kazandıkça Antalya kazanıyor. Hakan başkan kazandıkça Kepez kazanıyor. 31 Martta Hakan Tütüncü ile yola devam diyeceğiz. Böyle bir başkanla çalışmak benim için büyük bir gurur ve şanstır" dedi.



Kurdele kesiminin ardından, MinyaTürk Açık Hava Müzesi'ni gezen heyet, simülasyon gösterisine de katıldı.



84 eser yer alıyor



Dokuma Açık Hava Müzesi, Anadolu uygarlıklarının 84 eserini barındırıyor. Kepez Belediyesi'nin halkın kullanımına açtığı DokumaPark içinde açılan MinyaTürk Açık Hava Müzesi'nde 25'te biri oranında küçültülen seçkin mimari eserler yer alıyor. Simülasyon (sanal gerçeklik) Merkezi, 8D sinema salonu olma özelliği taşıyor. Ziyaretçiler, 3D stereo gözlüklerle, hareketli koltuklarda, sis, duman ve su damlacıkları eşliğinde film izlemenin eşsiz keyfi ile tanışacaklar. - ANTALYA

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