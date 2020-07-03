Kepez'e hizmet edenlerin isimleri caddelerde yaşayacak - Son Dakika

Kepez'e hizmet edenlerin isimleri caddelerde yaşayacak

Kepez Belediye Meclisi, yaptıkları hizmetlerin unutulmaması için eski Adalet Partisi Antalya Milletvekilleri Galip Kaya, Hasan Fehmi Boztepe, Cumhuriyet Senatosu Antalya Senatörü Mehmet Pırıltı ile Şehit Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın isimlerini caddelere verdi.

Kepez Belediye Meclisi, yaptıkları hizmetlerin unutulmaması için eski Adalet Partisi Antalya Milletvekilleri Galip Kaya, Hasan Fehmi Boztepe, Cumhuriyet Senatosu Antalya Senatörü Mehmet Pırıltı ile Şehit Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın isimlerini caddelere verdi.

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Daha öncede de yaptığı tesislerine, bulvarlarına, caddelerine ve yeşil alanlarına birçok önemli şahsiyetin ve şehitlerin isimlerini veren Kepez Belediyesi, Antalya'ya hizmet etmiş siyasetçilerin ve şehitlerin hatıralarını, isimlerini kalıcı eserlere vererek yaşatmaya devam ediyor.


Kepez Belediye Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısında yakın tarihte vefat eden Antalya siyasetinin önemli isimlerine ve şehitlerine karşı vefa görevini bir kez daha yerine getirdi.


AK Parti ve MHP grubu, yakın geçmişte hayatını kaybeden Antalya Milletvekillerinin, terörle mücadele şehit olan güvenlik görevlilerinin isimlerinin caddelere verilmesi amacıyla Meclise önerge verdi. CHP ve İYİ Parti gruplarının da destek verdiği önergeler, tüm meclis üyelerinin kabul oyuyla meclis gündemine alındı.


Antalya milletvekillerinin isimleri Kepez'in caddelerinde


Beşkonaklılar Mahallesi'ndeki 4416 Sokak'a, Adalet Partisi (AP)'nden 12. ve 13'ncü dönemlerde Antalya Milletvekilliği yapan Manavgat doğumlu Dr. Hasan Fehmi Boztepe'nin ismi verildi. Adalet Partisi'nden 1977-1980 yılları arasında 16. dönem milletvekili olarak görev yapan Korkuteli doğumlu Galip Kaya'nın ismi ise Kültür Mahallesi'nde yaşatılacak. Mahalledeki 3816 Sokak'ın ismi, Galip Kaya Caddesi oldu.


Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyeliği (7 Haziran 1964 – 14 Ekim 1973) yapan Mehmet Pırıltı'nın ismi, Fabrikalar Mahallesi'nde geleceğe taşınacak. Mahalledeki 3049 Sokak, Mehmet Pırıltı Caddesi ismini aldı. Başkan Hakan Tütüncü de, "TBMM'de Antalya'mızı temsil etmiş milletvekillerimiz Dr. Hasan Fehmi Boztepe ve Av Galip Kaya ile Cumhuriyet Senatosu Antalya Senatörü Av Mehmet Pırıltı yakın geçmişte aramızdan ayrıldılar. Mekanları cennet olsun. Hatıralarına hürmeten bugün Kepez'in 3 caddesine isimlerini verdik." açıklamasını yaptı.


Şehidin ismi Masa Dağı'nda yaşayacak


Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Antalyalı Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın aziz hatırası Antalya manzarasına hakim Masa Dağı eteklerinde yaşayacak.


Esentepe ile Göçerler mahalleleri arasında kalan 5435 Sokak'a, Şehit Turgut Burkay Korkmaz Caddesi ismi verildi. Şehidin ismini, Kepez'in büyük caddelerinden birine verdiklerini belirten Başkan Tütüncü, "28 Şubat 2020 günü şehit düşen hemşehrimiz Merhum Turgut Burkay Korkmaz kardeşimizin adı, artık Kepez'de yaşayacak. Belediye Meclis toplantımızda onun ismini Esentepe Mahallemizdeki büyük bir caddeye verdik. Meclis Üyelerimize çok teşekkürler." ifadesini kullandı."


Kepez Belediye Meclisi'nde, isim önergeleri, oy birliği ile kabul edildi. - ANTALYA

Adalet Partisi, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 15:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kepez'e hizmet edenlerin isimleri caddelerde yaşayacak - Son Dakika

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