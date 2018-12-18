Son Dakika Haberleri: Kepez'e Muhtar Evleri

Kepez'e Muhtar Evleri

4 saat önce

Kepez Belediyesi, muhtarların daha modern ortamlarda hizmet vermesi için ilçeye 1 Muhtar Koordinasyon Merkezi ve 38 Muhtar Evi kazandırdı.

Kepez'e Muhtar Evleri, System.String[]
Kepez Belediyesi, muhtarların daha modern ortamlarda hizmet vermesi için ilçeye 1 Muhtar Koordinasyon Merkezi ve 38 Muhtar Evi kazandırdı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçedeki muhtarların hizmet kalitesini artırmaya devam ediyor. Tütüncü, 2009 yılından buyana Kepez'e 1 Muhtar Koordinasyon Merkezi ve 38 Muhtar Evi kazandırdı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından inşa edilen muhtar evleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün peyzaj çalışması ile de güzelleştiriliyor. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarındaki Türk mimarisi şeklinde projelendiren ve 66 metrekare alandan oluşan muhtar evlerinde, muhtar odası, sekreter odası, mutfak ve lavabo bulunuyor.

Muhtarlarımız hizmet elçisi

Muhtar Evi Projesinin, hizmet elçisi olarak gördükleri muhtarlara verdikleri değeri göstermesi açısından önemli bir hizmet olduğunu belirten Başkan Tütüncü, "Muhtar evlerinde, kamu hizmeti yapılıyor. Halkımızın bu kamu hizmetlerini çok daha güzel ve konforlu binalarda almasını istiyoruz. Bu amaçla hemşehrilerimiz ve muhtarlarımız için şık, zarif ve donanımlı binalar yapıyoruz. Muhtarlarımız her şeyin en iyisine layık" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:52 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte Ekrem İmamoğlu'nun Dedesinin Bilinmeyen Hikayesi! Son Dakika! Birleşmiş Milletler, Türkiye, İran ve Rusya, Suriye'de Yeni Anayasa Yazılması Konusunda Uzlaştı

Fatih Portakal'dan AK Parti'nin Ankara Adayının Değişeceği İması CHP'nin İstanbul Adayını Açıklamasının Ardından AK Parti Harekete Geçiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 18:55:05. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kepez'e Muhtar Evleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]